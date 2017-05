Lüneburger Heide: Großes Finale der Ringhotels Golf Trophy 2016

30.05.2017 Top hotel

Die im Frühjahr des vergangenen Jahres gestartete „Ringhotels Golf Trophy 2016“ fand jüngst ihren Abschluss: Am 14. Mai 2017 wurde das Finale auf dem Golfplatz des Golf Club Green Eagle in Winsen (Luhe) ausgetragen. Gastgeber war das Ringhotel Sellhorn in Hanstedt in der Lüneburger Heide und wieder sammelten die Ringhotels für einen guten Zweck. Insgesamt gingen 52 Golfspieler an den Start, darunter auch Prominente.

Im diesjährigen Finale der „Ringhotels Golf Trophy“ waren ehemaligen Leichtathleten und Olympiamedaillengewinner Liesel Westermann-Krieg und Klaus Wolfermann unter den Teilnehmern. Den ersten Bruttosieg erzielte dann aber Jess Krelskov. Den zweiten Bruttosieg konnte Jonas Roßberg für sich verbuchen. Beide Spieler haben sich damit automatisch für die Teilnahme am Finale der Golf Trophy 2018 im Frühjahr des nächsten Jahres qualifiziert, das in Rauenberg auf den Golfplätzen Oftersheim und Wiesloch stattfinden wird. Darüber hinaus wurde in den Finalrunden der „Nearest to the Pin“ sowie der „Longest Drive Second“ bewertet.

Darüber hinaus konnten die Golfer ihre Flightzusammenstellungen für das am nächsten Tag stattfindende „4er Texas Scramble“ auf dem Golfplatz am Hockenberg erkaufen. Sieger war am Ende das Team Mike Awosusi, Kathrin Hinnenthal, Petra Weindl und Mr. X.

Die Ringhotels Golf Trophy besteht aus regionalen Qualifikationsturnieren und einem großen Finale. Die Nettosieger in den drei Klassen der Ringhotels Golf- und Vorrundenturniere dürfen sich über eine Flasche Champagner freuen. Die jeweiligen Gesamt-Bruttosieger der Golfturniere treten anschließend beim großen Finale gegeneinander an. Der Bruttogewinn umfasst zwei Hotelübernachtungen für zwei Personen inklusiver Finalteilnahme und Rahmenprogramm.

Traditionell sammeln die Ringhotels während des Golfturniers für einen guten Zweck. In diesem Jahr konnten 3.500 Euro an die Hilfsorganisation „KiO – Kinderhilfe Organtransplantation“ übergeben werden. Spenden wurden bei einem „Hit the Green“-Wettbewerb sowie im Rahmen einer Verlosung von Sachpreisen während der Abendveranstaltung gesammelt.

Als Gastgeber des Finale-Wochenende verwöhnte das Ringhotel Sellhorn in Hanstedt die Golfer. Es liegt mitten in dem Gebiet Deutschlands mit einer der höchsten Dichte an Golfplätzen: Insgesamt 13 verschiedene Golfclubs befinden sich in der Lüneburger Heide.