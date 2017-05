Schleswig-Holstein: Neues Format an der Ostsee

30.05.2017 Top hotel

Am 10. Juni 2017 eröffnen im schleswig-holsteinischen Glücksburg die neuen »Glück in Sicht Ostseelodges«. Geschäftsführer Christoph Koeppen will den Gästen damit individuellen Urlaub inmitten der Natur bieten.

Eingebettet in einen über 50.000 Quadratmeter großen Park mit altem Baumbestand und gleichzeitig direkt an der Flensburger Förde gelegen, bieten die 26 hochwertig eingerichteten Lodges individuellen Urlaub mit viel Ruhe, Raum und Privatsphäre mitten in der Natur. Die Preise liegen zwischen 75 und 275 Euro pro Nacht.



Die moderne Architektur der Pavillons bildet einen spannenden Kontrast zur Umgebung. Um sie an die hügelige Landschaft anzupassen, stehen die Lodges - scheinbar zwischen den Bäumen schwebend - auf Stelzen. Der Blick aus den bis zu 200 Quadratmeter großen und versetzt zueinander stehenden Häusern kann so zwischen den Baumkronen bis zur Flensburger Förde oder in das üppige Grün des Waldes schweifen.

Zu jeder Lodge gehört ein eigener Parkplatz in unmittelbarer Nähe und sogar ein eigener Strandkorb. Die größeren Lodges verfügen zudem über eine hauseigene Sauna - teilweise mit Blick auf die Förde - und über einen elektrischen Kamin im Wohnzimmer. Sämtliche Lodges beziehen Ökostrom und verfügen über Warmwasserspeicher, Luftwärmepumpe und Fußbodenheizung.