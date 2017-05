29.05.2017 Top hotel

Im Oktober 2017 wird das Luxushotel The Fontenay nach drei Jahren Bauzeit seine ersten Gäste begrüßen, was Hoteldirektor Thies Sponholz »kaum noch erwarten kann«. Auch gibt es erste Informationen zur Preispolitik.

Das The Fontenay kann ohne weiteres als Sonderanfertigung bezeichnet werden. Die organische, kurvenreiche Architektur – die Fassade ist entweder konkav oder konvex geformt, keine Wand steht parallel zu einer anderen und nur die Gästezimmer werden von geraden Wänden geteilt – machte es notwendig, dass auch die Möbel Einzelstücke sind und individuell angefertigt wurden. Die Teppiche für die Korridore wurden von The House of Tai Ping in Hong Kong produziert. Diese Firma stellt mit Handmaschinen Kleinserien basierend auf den Grundrissplänen her – nur so war die fließende Geometrie ohne Verschnitt umsetzbar.

Das das ganze seinen Preis hat, versteht sich von selbst. Mit geschätzten 100 Millionen Euro schlägt das 131-Zimmer-Luxushotel von Investor Klaus-Michael Kühne zu Buche. Dass die Raten ein entsprechend hohes Niveau erreichen werden, war vorab erwartet worden: Eine Übernachtung im 43m² großen Deluxe Zimmer mit Balkon kann ab 355 Euro pro Nacht gebucht werden, der Preis inkludiert WLAN, alkoholfreie Getränke aus der Minibar sowie die Nutzung des Fontenay Spa mit Pool, Sauna und Fitnessbereich.

„Ich kann es kaum erwarten, wenn sich dieses außergewöhnliche Haus in ein paar Monaten mit Leben füllt und wir präsentieren können, woran so viele Menschen mit Engagement und Leidenschaft gearbeitet haben,“ freut sich Thies Sponholz.