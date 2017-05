29.05.2017 Top hotel

Filmstar Til Schweiger geht unter die Hoteliers: Am 1. Juni eröffnet er sein barefoot Hotel Timmendorfer Strand. 57 Zimmer warten in dem denkmalgeschützten Haus – eingerichtet hat es der Schauspieler höchstpersönlich. Klicken Sie sich durch die Bilder des Ostsee-Hotels.

Mit mehr als 100 Jahren gehört das Haus aus dem 19. Jahrhundert zu den ältesten Bauwerken an der Lübecker Bucht, eine verwinkelte Villa, die mehrfach erweitert wurde. Für den Schauspieler war es Liebe auf den ersten Blick: Als Til Schweiger ein Foto entdeckte, das das Gebäude um die Jahrhundertwende zeigte, entschied er sich dafür, ihm neues Leben einzuhauchen. Nach aufwendigen Umbaumaßnahmen ist nun ein naturverbundenes Hotel im Strandhaus-Flair entstanden. Viel Holz, warme Naturtöne, organische Haptik bei allen Oberflächen.

In Kooperation mit der Jasika Holding, die für die Kosten und Organisation der historischen Rückbesinnung aufkommt, ist Schweiger für das gesamte Design sowie die komplette Ausstattung des barefoot Hotels verantwortlich. Er selbst kümmert sich um jedes kleinste Detail – von der Aufteilung der 57 Zimmer über die Form der Tassen bis hin zu Material und Farbe der Kopfkissen. Bei den Möbeln und den Wohn-Accessoires setzt er auf langfristige Partnerschaften mit ausgewählten Manufakturen. Die Stühle und Betten werden von Very Wood in der Nähe von Venedig gefertigt, die TV Möbel in einem Familienbetrieb in Lübeck, die Lampen auf Mallorca. Viele Produkte kann man im hoteleigenen Shop kaufen.

Die Villa liegt etwa 200 Meter vom Meer entfernt und das Konzept richtet sich an Reisende, die Entspannung suchen. Passend dazu bietet das barefoot Hotel einen Spa, ein Fitnessstudio, einen Lounge-Bereich mit Kamin und ein Restaurant.