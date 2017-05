ADAC-Studie: Deutschlandurlaub liegt weiter voll im Trend

26.05.2017 Top hotel

Deutschland ist bei den Befragten einer ADAC-Umfrage (Kriterium: mindestens fünftägige Reise) der unangefochtene Spitzenreiter unter den Urlaubszielen. Nur die Bayern schlagen aus der Reihe.

Am beliebtesten ist die Heimat bei den Sachsen: Ganze 40 Prozent der Umfrage-Teilnehmer dort haben vor, den diesjährigen Urlaub in Deutschland zu verbringen. Spanien folgt mit 15 Prozent und Österreich mit 9 Prozent. Auch die Hessen schätzen Deutschland als Urlaubsziel: 38 Prozent der Befragten planen 2017 einen Heimaturlaub. Spanien steht bei ihnen mit 12 Prozent an zweiter Stelle, Italien folgt mit 8 Prozent.

Die Befragten aus Schleswig-Holstein und Hamburg sehen es ähnlich: 33 Prozent bevorzugen Deutschland für ihre Reise, 15 Prozent möchten nach Spanien. Ein Urlaub bei den nördlichen Nachbarn in Dänemark steht für 8 Prozent der Befragten an.

Eine Ausnahme unter allen Bundesländern bildet Bayern: Mit 22 Prozent planen die meisten Befragten ihren Urlaub in Italien zu verbringen. Erst danach folgen Deutschland mit 19 Prozent und Spanien mit 10 Prozent.