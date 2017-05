Personaleinstellungen: Novum Hotel Group baut Management aus

24.05.2017 Top hotel

Das Portfolio der Novum Hotel Group wächst unaufhörlich – was sich auch personell bemerkbar macht. Nachdem die Gruppe bereits Anfang des Jahres mit Creative Marketing Manager Andreas Löwe und Chief Operating Officer Mario Pick strategische Neueinstellungen bekannt gab, vermerkt Novum allein im Mai fünf neue Kollegen.

Der Launch der jungen Marke niu, die Kapitalsituation der zu 100 Prozent inhabergeführten Gruppe und die Flexibilität der Inhouse-Entscheidungsträger spielen zugunsten der Hamburger Gruppe. „Der stete Zuwachs an High Potentials ist eine Notwendigkeit, um der dynamischen Expansion verantwortungsvoll und vorausschauend zu begegnen“, kommentiert CEO und Eigentümer David Etmenan die aktuelle Lage.

Die Neueinstellungen im Überblick

• Christoph Tüngethal bringt seine langjährige Erfahrung als Event Manager in die Hotelgruppe ein. Seine Expertise in der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen wird kommende Marketingmaßnahmen optimieren und fokussieren. Seine letzten Stationen waren die Hilton Hotels Wien und die 25hours hotels Hamburg.

• Carmen Majewski verantwortet als Communications Manager die interne und externe Kommunikation. Sie verfügt über umfangreiches Know-how in der Marken- und Unternehmenskommunikation und war zuletzt bei der Kommunikationsagentur ORCA für namenhafte Unternehmen zuständig.

• Für den Ausbau von Human Resources sorgt ab sofort Katharina Henning. Sie bekleidete bereits verantwortungsvolle Positionen in der Hotelbranche, unter anderem als Direktorin Human Resources für alle A-ROSA Resorts sowie als Country HR Business Partner Germany für die ASPRIA Group.

• Der Italiener Jacopo Maggi setzt sich mit seiner umfassenden und internationalen Erfahrung als Architekt und Projektmanager für die Koordination und Steuerung der zahlreichen Neubaumaßnahmen ein. Zuletzt war Maggi als Projektleiter beim Ingenieursbüro Vössing tätig.

• Ebenfalls für den Ausbau des Projektmanagements an Bord: Anne Strietholt. Die Diplom Ingenieurin Innenarchitektur ist für Um- und Neubaumaßnahmen zuständig. Weitreichende Erfahrungen in der Innenarchitektur im Objekt- und Hotelbereich sammelte sie unter anderem bei Gries Deco Company, Schoeller & von Rehlingen und Vöcker + Co Hotel- und Objektkonzepte.