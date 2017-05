Hotelmarkt Schwarzwald: Dormero eröffnet zwei Häuser

24.05.2017 Top hotel

Eigenwillig kündigt die Hotelkette DORMERO die heutige Eröffnung ihres neuen Hotels in Villingen-Schwenningen an. Das Haus am Rande des Schwarzwaldes geht damit fast zeitgleich mit dem DORMERO Freudenstadt an den Start, das vergangene Woche eröffnet hat. Nach der Übernahme im März 2017 wurde das ehemalige Hotel am Franziskaner in der Villinger Altstadt in den vergangenen Wochen umfassend renoviert und umgestaltet.

Das DORMERO Villingen-Schwenningen bietet seinen Gästen insgesamt 91 Zimmer und Suiten in der für die Hotelgruppe typischen Farbgebung rot, weiß und schwarz. Im größten der vier Veranstaltungsräume finden bis zu 80 Personen Platz. Im obersten Stockwerk des Hauses befindet sich außerdem ein Fitness- und Wellnessbereich. Bayerische Küche wird im Restaurant „Zum Roten Eichhörnchen“ serviert, in der „Sonderbar“ gibt es abends auch für externe Gäste Drinks und Cocktails.