Neueröffnung: B&B kommt erstmals nach Sachsen-Anhalt

24.05.2017 Top hotel

Das insgesamt 93. deutsche Haus der B&B Hotels hat jüngst in Halle (Saale) eröffnet. Es ist das erste Hotel der Gruppe in Sachsen-Anhalt und bereits das zweite B&B für Direktorin Sina Wolf. Der Neubau verfügt über 102 Zimmer und liegt inmitten der Altstadt.

Das B&B in Halle an der Saale soll nicht nur Geschäftsreisende ansprechen – mit einem vielfältigen Kulturprogramm eignet sich der Standort auch für Städtereisende. Das neugebaute Hotel am Hallorenring liegt nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt sowie in unmittelbarer Nähe zum Beatles-Museum. Wie in allen B&B Hotels ist die Nutzung von WLAN und Sky-TV kostenfrei.

Mit dem Online-Check-in können Hotelgäste zu jeder Tages- und Nachtzeit einchecken und haben mit dem Zimmercode einen direkten Zugang zu ihrem Zimmer. Da bei Anreise die Kosten beglichen werden, gibt es keinen Check-out — dadurch wird ein schneller, unkomplizierter Service gewährleistet. Einzelzimmer sind ab 49 Euro, Doppelzimmer ab 59 Euro und Familienzimmer für bis zu vier Personen ab 79 Euro die Nacht buchbar.

Hotelmanager Sina Wolf freut sich über ihr zweites Hotel: „Mit der günstigen Verkehrslage liegt das Hotel ideal für Geschäftsreisende oder um die Region Halle-Saale-Unstrut zu erkunden. Ich bin froh darüber, in einer Stadt mit so großem Kulturangebot mein zweites B&B Hotel — nach meinem ersten in Leipzig — zu eröffnen.“