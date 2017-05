Tagungshotels: Châteauform-Gruppe setzt auf Deutschland

23.05.2017 Top hotel

Die französische Gruppe Châteauform will ihr Portolio in Deutschland weiter ausbauen. Zu den bestehenden drei Tagungshotels kommen in diesem Jahr vier neue Seminar- und Veranstaltungshotels. Gleichzeitig führt die Gruppe eine neue Marke ein und will mit ihrem Konzept in Deutschland weiter Fuß fassen.

Die Châteauform Gruppe, die 1996 gegründet wurde, betreibt insgesamt 53 Häuser. Seit 2011 ist sie mit drei Seminarhäusern in Deutschland vertreten. In den bereits existenten Hotels Schloss Krickenbeck in der Nähe von Düsseldorf, Schloss Ahrenthal in der Nähe von Bonn und Schloss Löwenstein in der Nähe von Frankfurt wurden so im vergangenen Jahr 634 Seminare mit insgesamt 17.000 Teilnehmern durchgeführt.

Das Credo des Unternehmens ist es, Erlebnisse zu schaffen und Unternehmen mit einer besonderen Atmosphäre aktiv am Erfolg des Seminars zu unterstützen. Das Konzept lautet dabei: Seminare und Firmenveranstaltungen in charmanten historischen Häusern durchzuführen und sich getreu dem Motto „wie zu Hause“ frei bewegen zu können. Persönlichkeit durch ein Gastgeberpaar, eine hausgemachte Küche sowie ein Pauschalpreis in dem alles inbegriffen ist, runden das Gesamtpaket ab.

Um den Kunden auch in Deutschland eine größere Auswahl an Häusern zu bieten, verfolgt Châteauform das Ziel, seine Präsenz innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdreifachen. Im Zuge der Expansion führt die Gruppe auch die Marke City ein. Die neuen Häuser umfassen das Schloss Reinhartshausen, das Schloss Rothenbuch, die Burg Hemmersbach und das City Andreas Quartier in Düsseldorf.

Das Schloss Reinhartshausen aus dem 19. Jahrhundert ist 30 Minuten vom Frankfurter Flughafen und entfernt. Es liegt im Rheingau im Herzen der Weinberge und bietet 60 Zimmer, zahlreiche Salons und ein Wintergarten sowie gemütliche Räume, die den informellen Austausch fördern.

Eine intime Atmosphäre bietet das Schloss Rothenbuch aus dem 16. Jahrhundert. Es liegt etwa 40 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt und verfügt über 40 Zimmer und gemütliche Salons. Ab dem 6. Juni werden die ersten Seminargäste in dem Jagdschloss empfangen.

30 Minuten von den Flughäfen in Köln/Bonn und dem Kölner Bahnhof liegt die Burg Hemmersbach. 100 Zimmer, Salons, eine große Bibliothek und 22 Tagungsräume bieten viel Raum für Konferenzen und Veranstaltungen. Auch ein Hörsaal mit 95 Plätzen sowie mehrere Plenarsäle (bis zu 150 Teilnehmer) und drei informelle Räume öffnen ab dem 13. August ihre Türen.

Im ehemaligen Justizpalast von Düsseldorf befindet sich das City Andreas Quartier. 16 Tagungsräume, sechs Speisesäle, acht stylische Salons und ein großer Veranstaltungsraum mit Blick über die Dächer von Düsseldorf laden zum Austausch ein.