Übernahme: AccorHotels verhandeln über Mehrheitsanteile von Groupe Noctis

22.05.2017 Top hotel

AccorHotels und der FCDE, ein französischer Konsolidierungs- und Entwicklungsfonds für Unternehmen (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises), haben bekannt gegeben, dass beide Parteien derzeit exklusive Gespräche über die vollständige Übernahme der Minderheitsanteile des FCDE an der Groupe Noctis führen. Sowohl Noctis als auch Accor würden von dem Investment profitieren, betonen die Verantwortlichen.

Laurent de Gourcuff, Vorsitzender, CEO und Hauptanteilseigner der Groupe Noctis, gründete das Unternehmen im Jahr 2008 und hat es seitdem als wichtigen Akteur auf dem Gastgewerbemarkt etabliert. Das Angebot des Unternehmens konzentriert sich auf drei Segmente: Veranstaltungen, Gastronomie und Unterhaltung. Das Unternehmen beschäftigt knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über eine Auswahl exklusiver Veranstaltungsorte in Paris und anderen Orten in Frankreich, aber auch im Ausland. Es lockt seine französischen und internationalen Kunden an erstklassige und symbolträchtige Veranstaltungsorte und organisiert mehr als 3.000 Veranstaltungen im Jahr.

Der FCDE hat von 2013 bis 2014 elf Millionen Euro in Noctis investiert, um das Unternehmen bei seinem strategisch wichtigen Veranstaltungsgeschäft und insbesondere bei Akquisitionen zu unterstützen. Dadurch konnte sich das Unternehmen eine zentrale Marktposition erarbeiten und ein beeindruckendes Portfolio in Paris aufbauen. In den letzten vier Jahren sind seine Umsätze um 250 Prozent gestiegen.

Durch die Investition das Pariser Unternehmen baut AccorHotels seine Führungsposition weiter aus. Noctis erhält durch diese strategische Partnerschaft Zugang zu den Fachkenntnissen von AccorHotels. Von besonderem Interesse ist dabei, wie AccorHotels das Kundenerlebnis gestaltet. Das aktuell diskutierte Vorhaben wird den Arbeitnehmervertretern zur Beratung vorgelegt.

„Jetzt, da AccorHotels in unsere Aktien investieren will, schlagen wir ein neues, entscheidendes Kapitel in unserer Geschichte auf", betont Laurent de Gourcuff. Das Unternehmen sei für Noctis der ideale Partner, um die Entwicklungspläne weiter voranzubringen. „Wir werden dadurch in der Lage sein, uns mit einem führenden Anbieter auszutauschen, der umfassende Erfahrungen im gehobenen Gastgewerbesegment hat. Zudem wollen wir mithilfe der verschiedenen Geschäftsbereiche Synergien freisetzen.“

„Diese Partnerschaft fügt sich mühelos in unsere Pläne ein, AccorHotels zu verändern und voranzubringen“, sagt Sébastien Bazin, CEO und Vorsitzender von AccorHotels. Ihr Fachwissen ergänzt unseres ideal und die Kombination unserer Vermögenswerte eröffnet uns Wachstumschancen und Synergieeffekte in Frankreich und darüber hinaus.“