Hotelmarkt Deutschland/Österreich: Centro übernimmt drei weitere Häuser

22.05.2017 Top hotel

Die Hamburger Hotelgesellschaft wächst um drei Häuser in Centro Hotel Group übernimmt drei weitere Häuser in Karlsruhe, Ingolstadt und Wien. Damit hat Centro jetzt fast 60 Häuser im Portfolio.

Während in Karlsruhe mit dem Hotel Blankenburg und in Wien mit dem Tourotel Mariahilf zwei etablierte und im Markt erfolgreiche Häuser übernommen wurden, entsteht das Centro Hotel in Ingolstadt als neu konzipiertes Hotel in einer Bestandsimmobilie. Hier ist die Eröffnung für die zweite Jahreshälfte 2017 vorgesehen. „Wir freuen uns“, so Rahman Neiro, Geschäftsführer der Centro Hotel Group, „dass wir unser Marken-Portfolio mit unterschiedlichen Produkten kontinuierlich ausbauen und damit unser Ziel erreichen, mit den Marken Centro Hotels, Boutique, FourSide und NinetyNine Hotels klar definierte Zielgruppen ansprechen zu können.“

Die Hamburger Centro Hotel Group betreibt mit dieser Übernahme fast 60 Hotels in Deutschland und Österreich mit inzwischen knapp 6000 Zimmern. Der Expansionskurs soll mit den Marken Centro Hotels, FourSide und Boutique – sowie seit diesem Jahr mit der im Aufbau befindlichen Marke NinetyNine Hotels – weiter fortgesetzt werden. Bei letzterer Marke befinden sich aktuell vier Häuser in unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen. Mit der Eröffnung des ersten NinetyNine Hotels wird im Frühsommer 2018 gerechnet.