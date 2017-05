22.05.2017 Top hotel

Die Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2017 die Mehrheit an der Team Beverage AG. Der Einstieg von Transgourmet in den deutschen Getränkemarkt soll die steigenden Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden nach mehr Leistung und weniger Ansprechpartnern erfüllen.

Durch die Übernahme der Aktien, die noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden steht, hält Transgourmet nach Erwerb 70 Prozent, die Nordmann Unternehmensgruppe 20 Prozent und die Süddeutsche Getränkedistribution GmbH (Brau Holding International) 10 Prozent der Anteile.

„Mit dem Einstieg eines starken Foodservice-Partners hat die Team Beverage AG das Ziel erreicht, sich als unabhängige Handelsplattform zu etablieren, die den mittelständischen Getränkefachgroßhandel und seine Kunden, insbesondere in der Gastronomie, stärkt und Wachstumschancen eröffnet. Die zukünftige gemeinsame Marktbearbeitung bringt allen Team Beverage Partnern, sowohl dem Getränkefachgroßhandel als auch der Industrie, neue Kundenpotenziale in der Individual- und Systemgastronomie“, so Oliver Nordmann, Aufsichtsrat der Team Beverage AG.

„Die Beteiligung der Transgourmet bietet der Team Beverage AG, dem Getränkefachgroßhandel und der Getränkeindustrie in Deutschland große Wachstumschancen“, sagt Thorsten Schön, Sprecher des Vorstandes der Team Beverage AG. „Aus Sicht unserer Kunden gehören Food und Beverage zusammen, genauso wie der Einkauf über verschiedene Kanäle, online und offline. Dies wird immer wichtiger. Mit dem kompletten Food- und Beverage-Sortiment und der Multikanal-Aufstellung inklusive der eigenen E-Commerce-Portale ist Team Beverage jetzt bestens aufgestellt.

„Der Einstieg von Transgourmet in den Getränkemarkt soll die steigenden Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden nach mehr Leistung und weniger Ansprechpartnern erfüllen. Unser gemeinsamer Profikunde hat im privaten Umfeld bereits eine Konzentration auf den Onlinehandel erfahren, im B2B-Bereich stehen wir hier erst am Anfang der Entwicklung. Um diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen, ist ein weiterer qualitativer und quantitativer Ausbau der jetzt initiierten Allianz notwendig“, so Frank Seipelt und John Matthew, Vorsitzende der Geschäftsführung der Transgourmet Central and Eastern Europe.