Werbe-Kampagne: HRS zeigt sich mit neuen TV-Spots

19.05.2017 Top hotel

Nach zweijähriger Pause geht HRS mit einer neuen TV-Kampagne in die Offensive. Unter dem Motto „Egal, was Sie beruflich machen: Profitieren Sie mit jeder Buchung“ werden Geschäftsreisende in ihrer Vielfalt angesprochen. Keine reine Image- Kampagne, sondern auf konkrete Dienstleistungen fokussiert, so präsentiert sich das Kölner Unternehmen in neuem Gewand.

In unterschiedlichen Spots werden über das gesamte Jahr verteilt ausgewählte Services in 15 Sekunden vorgestellt. Los geht es ab sofort mit dem Business Tarif, der registrierten MY HRS-Kunden Hotelzimmer bis zu 30 Prozent günstiger vermittelt. Der erste Spot ist bereits im TV und auf dem firmeneigenen YouTube-Kanal zu sehen.

Der Anzugträger mit Koffer verkörpert das klassische Bild des Business Traveller. Jedoch bricht dieses Bild in einer sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt immer stärker auf: Da gibt es zum Beispiel den Start-up-Gründer, den Rockstar oder den Luxus liebenden Geschäftsführer. Alles Berufstätige, die eine hohe Frequenz an Reisen absolvieren, aber unterschiedliche Ansprüche haben. In jedem Spot begegnen sich zwei dieser Charaktere in der Hotellobby. Ein unkonventioneller Darsteller macht einem auf den ersten Blick eher konventionellen Reisenden auf die effizienten HRSServices mit einem Augenzwinkern aufmerksam. Er zeigt ihm damit, wie er seinen Geschäftsreisealltag erleichtern kann. Die Darsteller sind keine professionellen Schauspieler, aber im realen Leben beruflich viel unterwegs und verkörpern somit die Thematik exemplarisch.

Der erste aus der Reihe der Kurzfilme geht inhaltlich mit dem Business Tarif an den Start: „Konditionen, wie sie sonst nur große Unternehmen bekommen, gibt es jetzt für alle. Bis zu 30 Prozent günstiger mit dem HRS Business Tarif.“ Als nächstes folgt Ende Mai ein Werbespot zu den Deals, die einen Preisnachlass von mindestens 50 Prozent für ein Zimmer garantieren und sich für eine kurzfristige Auszeit, etwa über die unmittelbar bevorstehenden langen Wochenenden, eignen. Denn: Jeder Geschäftsreisende macht auch Privaturlaub, den er ebenfalls über das Hotelportal buchen kann. Im Laufe des Jahres folgen Spots zu weiteren bereits bestehenden sowie neuen Services.

Mit der neuen Kampagne rückt das Hotelportal seine Dienstleistungen ins Zentrum und informiert Kunden zielgerichtet, wie diese ihre Geschäftsreise dank HRS HRS.de vereinfachen, attraktiver gestalten und zu günstigen Preisen buchen. „Wir wollen die Herzen unserer Geschäftsreisenden erobern und mit unseren innovativen Services stärker an uns binden”, so Tobias Bittner, Director Engagement Marketing bei HRS. „Zunächst beginnen wir mit der TV-Kampagne, gefolgt von Platzierungen an Bahnhöfen, U-Bahnstationen, Flughäfen und Autobahnen. Außerdem sind wir online über das ganze Jahr aktiv und werden auch weiterhin die Börse vor Acht in der ARD präsentieren.“

Die gesamte Kampagne wurde im April in der Lobby des Anantara Siam Bangkok mit einer Crew von knapp 30 Mann gedreht.