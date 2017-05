Check24 Vergleich: Hohe Übernachtungspreise zur documenta und den Skulptur Projekten

19.05.2017 Top hotel

Das Portal Check24 hat die Übernachtungspreise zur documenta in Kassel und der Veranstaltung Skulptur Projekte in Münster verglichen. Am teuersten sind die Hotelzimmer zu Beginn der Ausstellungen. Während Check24 den Besuchern der documenta rät, eher gegen Ende des Events zu buchen, ist es in Münster zur Mitte des Veranstaltungszeitraums am günstigsten.

Zu Beginn der Kunstausstellung documenta vom 10. Juni bis 16. September sind die Hotelpreise laut Check24 im Veranstaltungsort Kassel vergleichsweise hoch. Eine Übernachtung im Doppelzimmer im Drei-Sterne-Hotel kostet am Eröffnungswochenende durchschnittlich 201 Euro.

Besucher planen ihren Aufenthalt in Kassel besser gegen Ende des Veranstaltungszeitraums und profitieren durch die frühzeitige Buchung von günstigeren Übernachtungspreisen und höherer Hotelverfügbarkeit: Zum Betrachtungszeitpunkt kostete ein Hotelzimmer am letzten Wochenende der Ausstellung im Schnitt 160 Euro und damit 20 Prozent weniger als zur Eröffnung. Darüber hinaus wählen Gäste an diesem Wochenende im Check24-Hotelpreisvergleich aus acht Unterkünften, während am Eröffnungswochenende bereits jetzt fast alle Hotels ausgebucht sind.

Zeitgleich präsentiert die Stadt Münster die nur alle zehn Jahre stattfindenden Skulptur Projekte. Auch hier sind Hotelzimmer zu Veranstaltungsbeginn am teuersten: Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet am Eröffnungswochenende im Schnitt 171 Euro. Etwa zur Mitte des Veranstaltungszeitraums fallen die Übernachtungspreise um 28 Prozent auf durchschnittlich 123 Euro. Ein Besuch im Zeitraum Mitte Juli bis Mitte August ist günstig, denn zum Ende der Ausstellung ziehen die Hotelpreise in Münster wieder an und der Übernachtungspreis steigt um bis zu 33 Prozent auf durchschnittlich 163 Euro pro Nacht im Doppelzimmer.

Der Vergleich von Check24 bezieht sich auf folgende Suchkriterien bei den Hotels: mindestens drei Sterne, mindestens sieben von zehn Punkten in der Kundenbewertung, maximal zwei Kilometer Luftlinie vom Friedrichsplatz, Kassel, bzw. vom Domplatz, Münster, entfernt. Der Übernachtungszeitraum war von Freitag, 9. Juni, bis Samstag, 16. September, angegeben. Wochenendpreise sind nach Verfügbarkeit ein gewichteter Durchschnitt der Übernachtungspreise von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag; alle genannten Hotelpreise gelten pro Nacht im Doppelzimmer.