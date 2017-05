19.05.2017 Top hotel

AccorHotels.com geht unter die Reiseberater: Seit dem 15. Mai bietet die Online-Plattform der Gruppe französischen Internetnutzern die Möglichkeit, von einem Flug- und Hotelpaket zu profitieren. Dieses Paket ist nun dauerhaft für ein Portfolio bestehend aus 180 Hotels und 30 Reisezielen auf der ganzen Welt verfügbar. Das Angebot ist Teil der neuen Strategie von Accor.

Das Flug- und Hotelpaket ist aus der Zusammenarbeit zwischen AccorHotels.com und MisterFly hervorgegangen – einem Reisebüro, das sich auf den Verkauf von ermäßigten Flugtickets spezialisiert hat. MisterFly verwaltet das Flugangebot, unterstützt AccorHotels.com bei der Zusammenstellung der Pakete und stellt einen Kundendienst bereit.

Das neue Angebot ist eine weitere Ergänzung zu den Tools, die kürzlich auf AccorHotels.com und in der mobilen App eingeführt wurden, um die Kunden auf ihren Reisen zu unterstützen. Dazu zählen das AccorHotels Magazine, mit dem die Leser dank mehr als 2.000 Artikeln regelrecht in die Reiseziele der Gruppe eintauchen können, 80 interaktive Reiseführer mit zahlreichen Aktivitäten, die die Reisenden während ihres Aufenthalts auf keinen Fall verpassen dürfen, sowie Mood Match, die erste Suchmaschine, die auf den Erfahrungen von Reisenden basiert und in Zusammenarbeit mit Travelsify entwickelt wurde.

„Mit dem neuen Flug- und Hotelpaket stärken wir unser Serviceangebot für die Buchungsphase und erweitern das bestehende Serviceportfolio von AccorHotels.com“, erklärt Romain Roulleau, Senior Vice President für E-Commerce und Digital Services bei AccorHotels. „Zudem ist es Bestandteil unserer laufenden Strategie zur digitalen Umstrukturierung. Die höchste Priorität liegt dabei darauf, AccorHotels.com zu einem umfassenden und unverzichtbaren Reisebegleiter und zum ersten Ansprechpartner des AccorHotels-Netzwerks für Reisende zu machen.“ AccorHotels.com sei nun ein Komplettanbieter, bei dem Reisende Zugriff auf einmalige Leistungen haben, die durch Funktionen und Benutzerfreundlichkeit überzeugen.

In dem Bemühen seinen treuen Kunden einzigartige Prämien und tolle Erlebnisse bereitzustellen, bietet AccorHotels den Mitgliedern seines Treueprogramms „Le Club AccorHotels“ exklusiv die Möglichkeit, Punkte für die Hotelübernachtungen in diesen Paketen zu sammeln. Später soll es auch möglich sein, Punkte für das Gesamtpaket im Le Club AccorHotels zu erhalten. Dieses neue Angebot ist über einen speziellen Bereich auf der Startseite von AccorHotels.com verfügbar.