Kooperation: „Hans im Glück“ kommt ins NYX Munich

18.05.2017

Für ihr erstes Haus in Deutschland kooperiert NYX Hotels mit dem Franchise-Unternehmen „Hans im Glück“. Das 225-Zimmer-Haus in München soll im Frühjahr 2018 an den Start gehen – zusammen mit einem der beliebten Restaurants. Die Konzepte der Franchise-Burgergrills und der neuen Lifestyle-Hotelmarke aus dem Hause Leonardo ergänzen sich perfekt, finden die Verantwortlichen.

„Das erste Lifestyle-Hotel der Marke NYX Hotels in Deutschland als exklusiver Gastronomiepartner unterstützen zu können, hat uns von Anfang an begeistert“, so Thomas Hirschberger, Gründer und Inhaber der „Hans im Glück“ Franchise GmbH. „Unsere jungen, modernen Konzepte werden sich hervorragend ergänzen.“

„Hans im Glück“ und das NYX Munich wollen mit innovativen Burger- und Cocktailkreationen, dem ART-Konzept, dem individuellen Design mit integriertem Lichtkonzept sowie den auf jede Tageszeit abgestimmter Musik eine junge Generation von Gästen ansprechen. Durch das gemeinsame Konzept wolle man einen Teil dazu beitragen, „dass der Gast eine wunderbare, glückliche Zeit in unserem Haus verbringt“, sagt Daniel Roger, Managing Director der Leonardo Hotels Europe.