Sunrise Kempinski & Yanqi-Insel: Destination der Superlative

17.05.2017 Top hotel

Nicht kleckern, sondern klotzen. Diese Maxime könnte bei der Entwicklung des 60 Kilometer von Peking entfernt gelegenen Sunrise Kempinski Pate gestanden haben, für das jetzt auch die Infrastuktur auf der Yanqi Insel fertiggestellt wurde. Yachthafen, Pagode, International Conference Centre und zwölf Boutiquehotels inklusive.

Kein Hotel wie jedes andere: Diese noch neue Destination am malerischen Yanqi-See, mit Panoramablick auf den Berg Yan, wird von Kempinski gemanagt und ist im Besitz der Beijing Enterprise Group, die wiederum sich in staatlichem Besitz befindet. Das Ensemble besteht aus 594 Gästezimmer und Suiten im Sunrise Kempinski Hotel, Beijing & Yanqi-Insel mit Lage am See, dem Yanqi Hotel und 12 Boutiquehotels auf der Yanqi-Insel. Hinzu kommen Freizeiteinrichtungen mit 11 Restaurants und Bars, zwei "Kempinski The Spa"-Center, einem privaten Yachthafen, der Yanqi-Pagode, Einrichtungen für Sport und Erholung, sowie dem Kids Club.

Insgesamt werden 14.069 qm Veranstaltungsfläche geboten, darunter 8.277 qm im Beijing Yanqi Lake International Conference Centre. Hinzu kommen Hotels mit vier Ballsälen und 23 Veranstaltungsräumen. Regierungskonferenzen der höchsten Kategorie, globale Gipfeltreffen und große internationale Veranstaltungen finden hier statt.

Die Gestaltung des Yanqi Hotels basiert auf der chinesischen Philosophie der Zusammenführung von Mensch und Natur und ist von den Werten des modernen China geprägt: die Interaktion des Landes mit der Welt.