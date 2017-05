Leonardo Hotels: Zweites deutsches NYX kommt nach Düsseldorf

17.05.2017 Top hotel

Leonardo Hotels treibt die Expansion der neuen Lifestyle Marke NYX Hotels stark voran. Mit dem NYX Düsseldorf steht in Deutschland nun bereits das zweite NYX Hotel, nach Plänen in München, in den Startlöchern. Neben Tel Aviv, Mailand, Prag, Madrid und München kommt das Kunst- und Designkonzept in einem 261-Zimmer-Haus bis 2019 nach Düsseldorf.

Dafür geht die Gruppe einen langfristigen Pachtvertrag mit der Cosimo Immobilienverwaltungs- und Handelsgesellschaft mbH ein. Der ursprünglich als Bürogebäude konzipierte Komplex öffnet nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten im Frühjahr 2019 als NYX Düsseldorf wieder seine Türen. Messe und Flughafen sind nur wenige Autominuten entfernt.

Neben 261 Zimmern und einer Open-Lobby mit integrierter Bar und Restaurant, bietet das Haus auch drei Konferenzräume. In der dazugehörigen Tiefgarage stehen160 Parkplätze zur Verfügung. Für das NYX-Design ist Andreas Neudahm verantwortlich, der in enger Zusammenarbeit mit der israelischen Kuratorin Iris Barak wieder ein von der Street Art der Stadt inspiriertes Lifestyle-Konzept erstellen wird, das das NYX Düsseldorf zu einem Unikat macht.

Daniel Roger, Managing Director Leonardo Hotels Europe: „Mit unserer neuen Lifestyle Hotelmarke NYX haben wir uns hohe Ziele gesteckt. Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre wollen wir mindestens 20 NYX Häuser in Europa eröffnen.“ Mit dem NYX Düsseldorf komme man dem Ziel einen weiteren Schritt näher. Düsseldorf sei mit seiner Kunst- und Designvielfalt ein idealer Standort für die Marke.