Restaurantkonzepte: Budersand verabschiedet sich von Sterneküche

16.05.2017 Top hotel

Stichwort „Nordic Fusion“: Das Fünf-Sterne-Hotel Budersand auf Sylt richtet das Konzept seiner beiden Restaurants neu aus und wird sich damit künftig ganz bewußt von der Sternegastronomie distanzieren.

Küchenchef Felix Gabel setzt im KAI3 auf eine frische Küchenphilosophie mit höchsten Ansprüchen an die Qualität: „Nordic Fusion“ heißt das Zauberwort. Heimische Produkte und Zutaten ausgewählter Erzeuger aus Norddeutschland und Skandinavien sind das Herzstück der Küche des Restaurant KAI3. Felix Gabel führt diese in überraschenden Kombinationen neuen geschmacklichen Daseinsformen zu.

„Mit unserem Konzept für das KAI3 verabschieden wir uns ganz bewusst von der Sternegastronomie“, so Rolf E. Brönnimann, Direktor des BUDERSAND. „Damit folgen wir den Bedürfnissen unserer Gäste, die Top-Qualität ohne die Zwänge eines Sternerestaurants erwarten.“ Das Strönholt neben dem Golfplatz bietet den Gästen ein genussvolles und abwechslungsreiches Angebot in den Dünen. Küchenchef Quirin Brundobler serviert auf der Basis bester Zutaten mit viel fangfrischem Fisch und Krustentieren authentische Sylter Küche. Vereinzelte Variationen unter dem Label „Queens Kitchen“ auf der Speisekarte des Strönholt vermitteln den Gästen die Freude Quirin „Queens“ Brundoblers am Besonderen und innovativen Gerichten.