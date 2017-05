Konzepte: Investitionsboom in der Münchner Luxushotellerie

Bildquelle: Beyond by Geisel

15.05.2017 Bärbel Holzberg

Es bewegt sich was an der Isar. Mit einem beispiellosen Investitionsvolumen werden die Münchner Luxushotels fit gemacht für die Zukunft. Ganz vorne mit dabei: Die Familie Geisel mit dem neuen Königshof und dem Prestigeprojekt »Beyond by Geisel« am Marienplatz.

Ein veritables Feuerwerk an Baumaßnahmen zünden die Geisel-Brüder: Die Renovierung des Excelsiors, die Neuausrichtung des früheren Cosmopolitan unter dem Namen Schwabinger Wahrheit als Hybrid-Hotel, ein Mix aus Budget- und Komforthotel, sowie die Eröffnung eines anspruchsvollen Gästehauses am Marienplatz im August. Bevor er auf das Prestige-Projekt, den Abriss und Neubau des Fünf-Sterne-Hauses Königshof, zu sprechen kommt, ist es Carl Geisel wichtig, die Firmenpolitik zu erläutern. Die Geisels sind – ausschließlich und sehr bewusst am Standort München – von drei bis fünf Sternen in allen Segmenten unterwegs. Und in jeder Kategorie will man zu den besten zählen.

Man spricht in sämtlichen Projekten eine klar definierte Klientel an, die sich nicht gegenseitig kannibalisiere. Langfristigkeit ist das Schlüsselwort. Das Familienunternehmen, das die drei Brüder gleichberechtigt in vierter Generation führen, soll zukunftssicher gemacht werden. Seit Januar wird das direkt am Hauptbahnhof gelegene Excelsior, »eine große Stütze des Unternehmens«, so Carl Geisel, in zwei Bauabschnitten grundlegend renoviert. »Im Bahnhofsbereich wird in den nächsten Jahren städtebaulich viel passieren, da müssen wir am Ball bleiben. Wir werden mit dem 25hours einen sehr starken Mitbewerber bekommen. Das sehen wir durchaus als Bereicherung, aber man muss sich auch wappnen.«

Nichts weniger als eine architektonische Landmark setzen will das Unternehmen mit dem Neubau des Königshof am lebhaften Münchner Stachus, in direkter Nachbarschaft zum markanten Justizpalast. »Kein leichtes Unterfangen«, so Carl Geisel, »seit sechs Jahren kämpfen wir um das Projekt und die Planungen.« Die Stadt München hatte nahegelegt, einen internationalen Wettbewerb auszuschreiben. »Damit begann eine sehr interessante Erfahrung für uns, die der Familie schon in der Planungsphase einen höheren siebenstelligen Betrag wert war. Wobei wir als mittelständisches Privatunternehmen sonst grundsätzlich nicht über Geld sprechen«, betont der Hotelier. Die Entwürfe waren so überzeugend, dass es drei Wettbewerbssieger gab. Spannende Gespräche mit den beteiligten, höchst renommierten Architekturbüros folgten, bis die Entscheidung fiel.

Mit den spanischen Architekten von Nieto Sobejanos soll ein kühner Entwurf realisiert werden, der im Vorfeld heftig diskutiert wird, aber auch auf viel Zustimmung stößt. Ein 34 Meter hoher Baukörper, den ein mächtiger vertikaler Schnitt in der Fassade teilt, um das Gebäude nach innen zu öffnen und nach außen zu beleben. Nachbarn intervenierten, die Bürgerinitiative Altstadtfreunde brachte eine Petition mit knapp 600 Unterschriften vor den Landtag. Dass sie für die Sammlung ganze drei Monate brauchten, will Carl Geisel nicht unerwähnt lassen, »weil es da teilweise unter die Gürtellinie ging, kein guter Stil gepflegt wurde«. Noch sind nicht alle Hürden genommen, aber man ist zuversichtlich, dass Ende 2018 die Bagger anrollen können. Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren soll es Mitte 2021 im neuen Königshof mit dann 105 Zimmern und Suiten losgehen.

Zugang zu Lobby und Rezeption im dritten Stock erhalten die Gäste durch ein lichtdurchflutetes Atrium. Es wird ein Rooftop-Restaurant geben und ein Spa in prominenter Lage. »Aber das wird nicht unser Hauptaugenmerk sein,« erklärt Carl Geisel. »Der liegt auf der Dienstleistung, dem Persönlichen und Privatgeführten. Ich glaube, so können wir uns am besten gegen unsere Mitbewerber durchsetzen« – mit denen man im übrigen sehr kollegial zusammenarbeite. »Es gibt viele tolle Hotels, aber da haben wir als kleine Teamplayer eine Chance uns zu behaupten.«

Das soll auch mit der luxuriösen kleinen Stadtresidenz BEYOND by Geisel gelingen, die im August in den obersten beiden Etagen des sogenannten Hugendubelhauses direkt am Marienplatz eröffnen wird. Ein sehr spezielles Nischenprodukt mit einem umfassenden Serviceangebot: Gäste der 20 Zimmer und Suiten können sich von früh bis spät von einem Küchenchef bekochen lassen, dürfen sich aus der anspruchsvollen Vinothek selbst bedienen – ohne dass irgendetwas extra berechnet wird. Herzstück ist ein offener Bereich im Zentrum mit Bibliothek und Vinothek, der den Hotelgästen vorbehalten ist. Mit den unterschiedlichen Projekten will sich das Familienunternehmen »so aufstellen«, sagt Carl Geisel, »dass es uns als Privathoteliers nicht so geht wie den Dinosauriern und wir irgendwann vom Aussterben bedroht sind.«

