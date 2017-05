15.05.2017 Top hotel

In Wien wird die Novum Hotel Group 2018 mit einem ibis Styles an den Start gehen. Dafür hat David Etmenan einen Pachtvertrag mit der K1 Immobilien Gruppe geschlossen und wird Franchisennehmer bei AccorHotels.

„Um im In- und Ausland gezielt via Franchiseverträge Hotels zu übernehmen und so unser Wachstum weiterhin zu beschleunigen, stecken wir neben dem Deal mit AccorHotels auch aktiv in Verhandlungen mit anderen Partnern“, erklärt Etmenan.

In Wien arbeitet die Gruppe deshalb mit der K1 Immobilien Gruppe zusammen. Letztere wird in nächster Zeit ein ehemaliges Bürogebäude in der Nähe des Praters zu einem 102-Zimmer-Budgethotel umfunktionieren.