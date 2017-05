Rudolf Achenbach Preis: Katharina Rauscher ist beste Nachwuchsköchin

15.05.2017 Top hotel

Katharina Rauscher von der Burg Staufeneck hat den diesjährigen Bundesjugendwettbewerb des Verbandes der Köche Deutschlands e.V. (VKD) und der Achenbach Delikatessen Manufaktur, gewonnen. Sie schlug im Finale die ebenfalls starken Titelaspiranten Nils Hansen vom Hotel Atlantic Kempinski, Hamburg (2. Platz) und Henrik Sudenfeld vom Hotel Gut Thansen, Soderstorf (3. Platz) knapp.

Mit Fachwissen, professioneller Arbeitsweise und Kreativität hat Katharina Rauscher die anspruchsvollen Wettbewerbsaufgaben am besten gelöst. Hochspannung verbreitete der erst am Wettkampftag verkündete Warenkorb: Die Vorspeise musste mit Rahm-Joghurt, Salatgurke und Nordseekrabben zubereitet werden. Für das Zwischengericht waren Spargel und Pasta zu verwenden und als Hauptgang musste Bresse-Poularde und Mais in Variation serviert werden. Zum Dessert waren Ideen mit Chiasamen und Basilikum gefragt. Ganze sechs Stunden blieben den Nachwuchstalenten für die Planung, die Zubereitung und das Anrichten ihres Vier-Gang-Menüs.

Austragungsort des Finales war das Best Western Premier IB-Hotel Friedberger Warte. Entgegen aller Tradition wird sich die Siegerin diesmal nicht auf eine zweiwöchige Praktikumsreise begeben. „Neben der Förderung des Nachwuchses nehmen wir die weitere Karriere ins Visier. Das Berufsbild eines Kochs ist vielseitig und mit dem passenden Know-how unglaublich chancenreich. Wir möchten uns daher für Fortbildung und den Erwerb von Zusatzqualifikationen einsetzen und freuen uns, mit der WIHOGA Dortmund eine kompetente Partnerin an unserer Seite zu haben“, erläutert Katrin Achenbach, Enkelin des Firmengründers und Mitglied der Geschäftsführung. So erhielt die Gewinnerin neben einer Prämie von 1000 Euro ein Stipendium für eine zweijährige Management-Weiterbildung zur Staatl. gepr. Betriebswirtin (Fachrichtung Hotel- und Gaststättengewerbe) im Wert von 4.500 Euro. Die Zweit- und Drittplatzierten freuten sich über je einen Gutschein für ein Tagesseminar auf der WIHOGA Sommerakademie im Wert von 299 Euro. Außerdem erhielten alle neun Finalisten neben gestaffelten Geldpreisen attraktive Sachpreise.

Anlässlich der Siegerehrung hat das Familienunternehmen erstmals in die Manufaktur eingeladen. „Wir hatten die Idee, unsere Nachwuchstalente in einer authentischen Umgebung zu ehren und zu feiern,“ so Katrin Achenbach. "Es sollte ein legerer Rahmen werden, der Genuss und anregende Gespräche kombiniert und auf diese Weise das Networking fördert. Diese Rechnung ist aufgegangen." Involviert waren auch zahlreiche Partner der Gastronomie und Hotellerie, die den Wettbewerb mit Produkten und Dienstleistungen unterstützt haben.