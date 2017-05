15.05.2017 Top hotel

Die hohen Investitionen der letzten Jahre im Bereich Energie, Umwelt und Klimaschutz sieht man bei den Ahorn Hotelgruppe bestätigt. Bei Dehoga Umweltcheck haben alle fünd Häuser den Gold-Status erreicht.

Der Dehoga Umweltcheck untersucht und bewertet Hotels in den vier Kategorien Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen und Einsatz der Lebensmittel. Die Ahorn Hotels & Resorts stellten sich dem detaillierten und vergleichenden Check mit allen fünf Hotels und erlangte den Gold-Status für jedes von ihnen.

Schon 2009 wurde eine Effizienz-Strategie für alle Hotels der Gruppe ins Leben gerufen. Beispiele dazu sollen kurz genannt werden: Die in der erwärmten Luft in den Häusern enthaltene Energie wird teilweise zurückgewonnen, die Beleuchtung in allen fünf Hotels wurde auf die moderne und energiesparende LED-Technik umgestellt und es wird in allen Häusern der Strom selbst produziert.

Diese Eigenstromerzeugung mit Blockheizkraftwerken auf Erdgasbasis bringt nicht nur wirtschaftliche Vorteile durch Absenkung der eigenen Stromkosten, sondern auch den Effekt mit sich, die „abfallende Wärme“ zu nutzen: Die Primärenergieeinsparung beträgt rund 36%, was sich umweltseitig in deutlich geringerem CO2-Ausstoß und niedrigeren Schadstoffbelastungen ausdrückt.

Müllvermeidung und -trennung, Wasserspartechnologien und eine bewusste Einkaufspolitik, speziell im Lebensmittelbereich, stehen ebenfalls täglich auf der Agenda. So werden für die Zubereitung der Speisen eine Vielzahl regionaler Produkte mit hohem Frischegrad bei kurzen Lieferwegen eingekauft.