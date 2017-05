Markteintritt: B&B kommt in die Schweiz

12.05.2017 HTR

Die B&B Hotelgruppe hat mit der Amriswiler Nestor Immobilien AG einen langfristigen Mietvertrag für ein neues Hotel in Rümlang abgeschlossen. Die Hotelkette mit Sitz im französischen Brest eröffnet nach Informationen von HTR.ch im Sommer 2018 ihr erstes Haus auf Schweizer Boden.

Durch seine Lage im Grossraum Zürich, in direkter Nachbarschaft zum Flughafen und mit guter Erschliessung durch den ÖV und motorisierten Individualverkehr, sei der Standort auf dem Rümlanger Hofwisen-Areal für den geplanten Hotelbetrieb bestens geeignet, schreibt die Hess Investment Gruppe in einer Mitteilung. Zur inhabergeführten Gesellschaft gehört die Nestor Immobilien AG, welche zusammen mit der französischen Budget-Hotelmarke B&B das erste Hotel in der Schweiz plant.

Das neue Haus der innovativen B&B-Hotelkette entsteht in einem eigens entwickelten Neubau. Im Endausbau entstehen 170 Zimmer auf einer Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern.

Das preisgekrönte Ökonomie-Konzept Econochic der bretonischen Hotelkette soll dabei mit einer optimierten Bauausführung nach Schweizer Standard verbunden werden. Damit will man die hohe Anforderung an eine wohnliche Atmosphäre und praktikable Unterkunft mit einem bezahlbaren Preis im Budget-Segment in Einklang bringen, wie es laut Mitteilung weiter heisst. Das Konzept erfülle die Kriterien der europäischen Hotelklassifikation von zwei bis drei Sternen.

Sämtliche Zimmer sind mit Bad, Klimaanlage, kostenlosem Hispeed-WLAN, Flatscreen-TV und Schreibtisch ausgestattet. Der Service beinhaltet ein «All-you-can-eat»-Frühstücks-Buffet, ausreichend Parkplätze, eine Lounge mit Presseartikeln und eine rund um die Uhr besetzte Rezeption.

Die Eröffnung ist im Sommer 2018 vorgesehen. B&B plant zudem in den nächsten Jahren in der Schweiz weitere vier bis fünf Hotels zu eröffnen. Derzeit betreibt B&B 400 Hotels in sieben Ländern in Europa, den Grossteil davon in Deutschland, Frankreich und Italien sowie unter anderem auch einige in Marokko, Tschechien, Polen und Spanien. Die Hotelkette plant im kommenden Jahr neben der Schweiz auch den Markteintritt in Belgien, Brasilien und Österreich.

Quelle: HTR