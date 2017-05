Hotelmarkt Berlin: Weltweit größtes Hampton by Hilton startet

12.05.2017 Top hotel

Direkt neben dem Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz hat das weltweit größte Hampton by Hilton eröffnet. Das 344-Zimmer-Haus im Osten Berlins richtet sich durch seine zentrale Lage am wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Hauptstadt an Städtereisende. Es ist erst das zweite Hotel der Marke in Deutschland für den Betreiber Primestar Hospitality.

Die hellen und modern eingerichteten Zimmer sind unter anderem mit einem 40 Zoll Smart-TV sowie komfortablen Walk-in Duschen ausgestattet. 111 der Zimmer verfügen neben eine Bett auch über ein Sofa, sodass drei Gäste in einem Zimmer unterkommen können. Am Morgen steht den Gästen ein kostenfreies Frühstücksbuffet mit kalten und warmen Speisen zur Verfügung. Für zwischendurch bietet das Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz eine rund um die Uhr geöffnete Hotellobby-Bar an. Ein Businesscenter sowie ein 80 Quadratmeter großes 24-Stunden Fitnesscenter runden das Angebot ab.

„Wir freuen uns, dass wir so erfolgreich wachsen und bald in einigen wichtigen Metropolregionen Deutschlands vertreten sind“, betont Wolfgang Gallas, Geschäftsführer der Primestar Hospitality. Das Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz sei das zweite Haus der Marke deutschlandweit – nach dem Holiday Inn Frankfurt Airport, das Ende vergangenen Jahres eröffnete. Und die Expansion geht weiter: „Ende Juni folgt das Hampton by Hilton Freiburg Gare du Nord.“