Markeneinführung: NYX kommt nach Deutschland

Bildquelle: par terre GmbH & Co. KG

11.05.2017 Top hotel

Nach Mailand, Tel Aviv und Prag kommt die noch junge Lifestyle-Marke der Leonardo Hotels nun in die bayerische Landeshauptstadt. Das NYX Munich wird nach dem Marken-Launch das erste Haus in Deutschland sein. Die Eröffnung des Vier-Sterne-Hotels für das erste Quartal 2018 geplant.

225 Zimmer auf sechs Geschossen entstehen derzeit im Stadtteil Obersendling, schräg gegenüber des im Herbst eröffneten Leonardo Hotel Munich City South. Drei Zimmer sind rollstuhlgerecht konzipiert und 20 Zimmer barrierefrei ausgelegt. Im Erdgeschoß finden sich neben den öffentlichen Bereichen wie Lobby und Rezeption auch ein sogenannter Clubraum, ein Kino (Movietheater) sowie ein Fitnessbereich. Mit dem NYX eröffnen außerdem ein Restaurant und eine Bar. Weitere elf Zimmer sind im Parterre angeordnet.

Erst Anfang des Jahres ging das erste Haus der Boutique-Lifestyle-Marke in Mailand an den Start. Vor dem NYX Munich eröffnen noch weitere Häuser in Madrid und im israelischen Herzlia.