Privathotels Sylt: Wandern für die Aktion „Inselfreund“

11.05.2017 Top hotel

Gemeinsam für die Insel: Die Privathotels Sylt starten im Juni ihre diesjährige „Inselfreund“-Aktion. Der Erlös dieser Initiative kommt der Naturschutzarbeit der Söl‘ring Foriining, die sechs von zehn insularen Naturschutzgebieten im Auftrag des Landes betreut, zugute. Dafür veranstaltet der Sylter Verein fünf exklusive, geführten Naturschutz-Wanderungen für die Gäste der Privathotels und alle Interessierten.

Die Privathoteliers der Häuser Benen-Diken-Hof, Fährhaus Sylt, Hotel Rungholt, Landhaus Stricker und Budersand Hotel – Golf & Spa – Sylt gehen dabei mit gutem Beispiel voran und legen mit einer Spende von je 1.000 Euro pro Hotel den finanziellen Grundstock. Im vergangenen Jahr konnten die Privathotels Sylt im Anschluss an den Aktionsmonat des „Inselfreund“ der Stiftung Küstenschutz Sylt einen Spendenscheck in Höhe von 14.700 Euro überreichen.

Dieses Jahr können sich Gäste der Privathotels, der Insel und natürlich alle Insulaner bei fünf exklusiven Naturschutz-Wanderungen über die Herausforderungen und die Historie des insularen Naturschutzes informieren: jedes Mal auf einer anderen Route, jedes Mal unterwegs zu einem anderen Thema — immer steht dabei die Arbeit der Naturschützer im Fokus. Unter anderem wird erläutert, wie der Sylter Urwald früher aussah, wie Krüppelkiefern und Heide sich vertragen und woher das Sylter Trinkwasser kommt.

Der Startschuss der Wanderungen fällt direkt am 1. Juni: Sven Lappoehn, Geschäftsführer der Söl‘ring Foriining, im führt Süden der Insel um die Hörnumer Odde, die dramatisch an Sand verliert und damit natürlichen Lebensraum unwiederbringlich verschwinden lässt. Am 3. Juni startet die Führung mit Lappoehn in das Klappholttal zu den über 100 Jahre alten Krüppelkiefern dieses verwunschenen Waldes, den kaum ein Sylt-Liebhaber wirklich kennt. Am 10. Juni geht es bei Rantum um das Sylter Trinkwasser, unterwegs an der schmalsten Stelle der Insel.

Zeugen der Reanimation eines Sylter Mythos, der Stranddistel, werden die Teilnehmer am 17. Juni. Elke Bürger, Mitarbeiterin der Söl‘ring Foriining, führt am 24. Juni die Teilnehmer in die Vogelkoje und damit zurück in das Jahr 1767 und den damaligen Sylter Urwald, heute das älteste Naturschutzgebiet der Insel.

Mehr Informationen zu den geplanten Aktionen sind unter www.privathotels-sylt.de abrufbar.