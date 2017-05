V8 Hotel Köln: Parken direkt neben dem Zimmer

11.05.2017 Top hotel

Die Boutique-Marke Ascend Hotel Collection eröffnet Anfang 2018 das erste deutsche Haus. Das neue V8 Hotel Köln wird Teil der neuen Erlebnis- und Eventlocation Motorworld Köln-Rheinland. Besonderes Highlight des Hotels sind Carlofts: Sie ermöglichen es, direkt neben dem eigenen Zimmer zu parken.

Das neue Themenhotel greift wie sein Vorbild das V8 in Böblingen das Thema „Bewegung zu Lande und zu Luft“ auf. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 110 Zimmer, eine Suite sowie fünf Carlofts. Zu den öffentlichen Bereichen des neuen Hotels zählen der Frühstücksraum mit Terrasse, eine Lobbybar, ein Board Room für Besprechungen sowie eine Bibliothek. Restauration, Tagungs- und Eventräumlichkeiten werden durch die Gastronomiebetriebe und den Tagungs- sowie Veranstaltungsbereich der Motorworld abgedeckt.

Das V8 Hotel Köln @ Motorworld wird das erste Haus der Ascend Hotel Collection, einer Marke der Choice Hotels. Georg Schlegel, Geschäftsführer Choice Hotels Deutschland und Zentraleuropa, ist von dem neuen Standort der Soft-Brand Ascend Hotel Collection überzeugt: „Die Ascend-Häuser zeichnet ein ganz individueller Charme und Charakter aus. Deshalb fügt sich das thematisch an der Motorworld orientierte Hotel perfekt in das hochwertige Portfolio der Boutique-Marke ein.“ Ascend sei die ideale Softbrand für Hotels, die ihre individuelle Identität und Eigenständigkeit in den Vordergrund stellen und sich dennoch der Unterstützung durch eine internationale Marke sichern wollen.