Vertriebsorganisation: Dallmayr, Heimbs und Azul unter einem Dach

Der traditionsreiche Kaffeeröster Dallmayr und seine Tochtergesellschaften Heimbs und Azul legen zum 1. Juli ihre Gastronomie-Außendienste zusammen. Die bisher einzeln aufgestellten Vertriebs-Organisationen der Firmen Azul und Heimbs werden dazu unter einem neuen, gemeinsamen Dach vereinigt.

Die dazu eigens gegründete Dallmayr Gastronomieservice GmbH & Co. KG wird alle Gastronomie-Produkte der Marken Dallmayr, Azul, Heimbs, IO, Allegretto und Keo vertreiben. Die Produkte selbst bleiben unverändert: Dallmayr, Heimbs und Azul werden ihre Gastronomie-Sortimente in gewohnter Qualität weiterhin an ihren Firmenstandorten München, Braunschweig und Bremen herstellen.

Dallmayr ist eines der größten Delikatessengeschäfte Europas mit einer mehr als 300-jährigen Tradition und eine der bekanntesten deutschen Kaffeemarken. Unter diesem Dach firmiere unter anderem Heimbs und Azul: Sie gehören mit ihrer exklusiven Ausrichtung auf die Gastronomie seit mehr als 20 Jahren zum Dallmayr Unternehmensverbund. Heimbs Kaffee wurde 1881 gegründet und betreibt in Braunschweig eine Kaffeemanufaktur. Azul Kaffee ist seit der Gründung 1949 in der Kaffeestadt Bremen ansässig.