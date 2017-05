Hotelkooperation: Zuwachs bei den Ringhotels

11.05.2017 Top hotel

Das Ringhotel Dreiwasser in der Nähe von Schwerin öffnet Ende Mai seine Türen und ist damit der jüngste Zuwachs der Ringhotels. Diese konnten dem neuen Haus damit bereits im Vorfeld der Eröffnung mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das 20-Zimmer-Haus liegt direkt am Sternberger See in Mecklenburg-Vorpommern, etwa 25 Kilometer von Schwerin entfernt. Gastgeber und Hotelbetreiber sind Antje Zscherpe und Jörg Broscheit, die sich im Sternberger Seenland bereits einen Namen gemacht haben. Mit einer charmantem Wohnzimmer-Atmosphäre und einer ganz persönlichen Handschrift hauchen sie ihrem Hotel neues Leben ein. „HeimatGenuss ist für mich Mecklenburger Rippenbraten und die Neugierde der vielen Besucher auf unser naturbelassenes Sternberger Seenland“, sagt Jörg Broscheit. „Und dazu zählt auch, dass wir unseren Gästen die Region auf vielfältige Art und Weise näher bringen. Auf unserem großzügigen und abwechslungsreichen Gelände haben wir viele Möglichkeiten dazu“, ergänzt Antje Zscherpe.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass das neue Haus gleich als Ringhotel eröffnet“, sagt Susanne Weiss, geschäftsführender Vorstand der Ringhotels. „So konnten wir von Anfang an Frau Zscherpe und Herrn Broscheit mit Ideen unterstützen sowie mit Rat und Tat zur Seite stehen.“