F&B: Spitzenkoch Roland Trettl kritisiert Restaurantführer

10.05.2017 NOZ

"Unfassbare Schlafmützen, die nicht mit der Zeit gehen" – das sagte Spitzenkoch Roland Trettl gegenüber der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Darüber hinaus fordert er ein verändertes Bewusstsein gegenüber dem Essen.

Spitzenkoch Roland Trettl bezeichnet sich selbst als einen "Gegner von diesen ganzen Restaurantführern". "Die liegen für mich seit Jahren in einem Dornröschenschlaf, und die Gastronomie lässt sich von ihnen einschränken, weil sie alle genau in das Raster passen wollen, um sich auch ja alle Sterne, Punkte, Hauben an die Tür kleben zu können," sagte der 45-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

Es könne viel mehr wirklich gute Restaurants geben, wenn Restaurantführer wie Michelin und Gault-Millau ein wenig mit der Zeit gingen, monierte der Südtiroler. "Aber sie tun es nicht, es sind unfassbare Schlafmützen." Ein in seinen Augen gutes modernes Restaurant beschrieb Trettl als "lässig, die Gäste sind mit mir auf einer gewissen Augenhöhe, ich kann in Jeans und mit coolen Sneakers rumrennen - die Gäste auch. Und es ist absolut wurscht, ob ich den Teller von links oder rechts serviere. Wenn ich richtig charmant bin, dann kann ich dem Gast sogar noch den Wein über der Hose leeren, und er wird mir nicht böse sein."

Darüber hinaus beobachtet Trettl gerade einen Wandel in der Gesellschaft: "Ich habe das Gefühl, dass sich das Bewusstsein der Menschen, was das Essen anbelangt, verändert und ins Positive geht. Es ist wichtig, dass Lebensmittel respektiert werden, dass man sich Gedanken über das macht, was man auf den Teller bringt und isst. Ich denke, da wächst gerade bei immer mehr Menschen ein Bewusstsein."

Quelle: NOZ