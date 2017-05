Ausbildung: Rheinfels-Azubis füllen eigenen Wein ab

10.05.2017 Top hotel

„DER ERSTE“ – so heißt die Sonder-Edition vom Romantik Hotel Schloss Rheinfels, die vom bundesweit ersten Schulweinberg für Hotel-Auszubildende kommt. Eigentümer Gerd Ripp ist stolz auf seine Nachwuchskräfte.

Vor rund einem Jahr sorgte das Romantik Hotel Schloss Rheinfels mit dem bundesweit ersten Schulweinberg für Hotel-Auszubildende für Aufsehen – nun gelangte das „Ergebnis“ nach erfolgter Lesung im vergangenen Herbst erstmals in die Flasche. Hervorragende 92 Gramm Oechsle wies der Riesling-Most 2016 auf, der nun als Endprodukt auf den Markt gekommen ist. Ausgeschenkt wird der Mittelrhein-Wein als Sonder-Edition „DER ERSTE“ sowohl im Hotel Schloss Rheinfels, als auch im nahegelegenen Waldchalet „Maria Ruh“.

Neun Rheinfels-Azubis zeichneten als Paten für den unweit des Hotels gelegenen Weinberg verantwortlich, pflegten – zusammen mit dem Besitzerehepaar Jürgen Müller – die rund 700 Stöcke im Rahmen von monatlichen Arbeitseinsätzen vor Ort und brachten die Trauben anschließen „nach Hause“, beziehungsweise in den Keller von Winzer Stepan Fendel (Weingut Weiler-Fendel in Oberwesel).

„Das Projekt hat sich hervorragend entwickelt“, freuten sich Gerd und Petra Ripp, Eigentümer des Romantik Hotel Schloss Rheinfels und selbst „helfende Hände“ im Weinberg. „Unsere Nachwuchskräfte sind mit großem Engagement bei der Sache, tauschen sich untereinander aus und geben ihr erworbenes Wissen an die neuen Azubis im Team weiter, die dann im nächsten Jahr für „ihren Wein“ verantwortlich zeichnen.

Der Gewinn aus dem „Azubi-Wein“ wird nicht in den allgemeinen Hotelumsatz einfließen, sondern in einem Fond zugunsten der Auszubildenden angelegt werden: Welche Projekte oder Förderungen damit unterstützt werden, steht noch nicht fest. „Ich bin sicher, wir werden eine sinnvolle Aus- oder Weiterbildungsidee finden“, so Gerd Ripp weiter.