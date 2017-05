Übernahme: Best Western kauft Sweden Hotels

10.05.2017 Top hotel

Best Western Hotels & Resorts hat Anfang Mai die schwedische Gruppe Sweden Hotels gekauft. Sie ist wie Best Western eine Kooperation privat geführter Hotels mit 135 Hotels in Schweden und insgesamt 180 Häusern in Skandinavien.

„Der Erwerb von Sweden Hotels hat für uns eine wichtige strategische Bedeutung“ sagt Johan Kukacka, CEO von Best Western Hotels & Resorts in Skandinavien. Best Western ist jetzt die größte Hotelkette auf dem skandinavischen Markt.

„Durch den Zusammenschluss mit Best Western Hotels & Resorts können wir nun unsere Hotels hinsichtlich Vertrieb, Marketing und Einkauf stärker aufstellen“, erklärt Jenny Larsson, Vorstandsvorsitzende der Sweden Hotels.