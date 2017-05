L'Art de Vivre Service-Wettbewerb: „Preis für Große Gastlichkeit “: Jetzt bewerben!

10.05.2017 Top hotel

Der „Preis für große Gastlichkeit“ der Vereinigung L’Art de Vivre stellt die Herausforderungen und die Vielfalt des Serviceberufs in den Mittelpunkt. Für diesen Award können sich ab sofort bis zum 31. Juli ausgebildete Restaurant- und Hotelfachleute sowie Service-Mitarbeiter bis 35 Jahre aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem deutschsprachigen Raum bewerben. Den Gewinnern winken attraktive Preise.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens ein volles Jahr an Berufserfahrung in der Hotellerie/Gastronomie. Interessenten müssen zunächst per Mail ihren Lebenslauf einreichen, anschließend erhalten sie den Zugang zum Pretest. Die erreichte Punktzahl entscheidet schließlich über die Teilnahme zum Endausscheid. Das Finale findet unter den Augen einer ausgewählten Fachjury am 23. Oktober 2017 im Hotel Palace Berlin statt.

Ansporn für das Erreichen der Endausscheidung sind attraktive Preise: Geldprämien der Vereinigung L'Art de Vivre in Höhe von 2.000 Euro, 1.000 Euro und 500 Euro sowie eine Reise der drei Erstplatzierten zur Maison RUINART in Frankreich. Die Sieger erhalten zudem jeweils eine Auszeichnungsurkunde sowie Sachpreise von SCHOTT Zwiesel Kristallglas und der Mineralwassermarke S.Pellegrino.

Die Initiatoren übernehmen mit der jährlichen Ausrichtung Verantwortung für die Nachwuchsförderung. Diesem Beruf wieder mehr Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit zu verleihen, ist eines der großen Anliegen der internationalen Vereinigung L’Art de Vivre. Seit 2010 richtet sie jährlich mit ihren Mitgliedsbetrieben in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz sowie professionellen Branchenpartnern diesen Service-Wettbewerb aus.

Weitere Infos und Bewerbung unter http://gourmet-residenzen.com/wettbewerb