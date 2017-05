InterContinental Hotels Group: 7000 neue Zimmer im ersten Quartal

09.05.2017 Top hotel

Die InterContinental Hotels Group (IHG) befindet sich weiter im Wachstum und bleibt laut CEO Richard Solomons zuversichtlich. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg der vergleichbare RevPar der Gruppe um 2,7 Prozent an. InterContinental eröffnete von Januar bis einschließlich März rund 7.000 neue Hotelzimmer, 14.000 weitere stehen mit 112 neu unter Vertrag genommenen Häusern schon in den Startlöchern.

„Wir haben einen guten Start in das Jahr 2017 hingelegt“, so CEO Solomons. Der gestiegene RevPar sei sowohl auf die Belegungszahlen als auch die angehobenen Preise zurückzuführen. Das größte Wachstum verzeichnete InterContinental auf dem europäischen Markt mit einem Plus von insgesamt 6,9 Prozent. In Deutschland stieg der RevPar um neun Prozent – günstig haben sich hier laut dem Geschäftsbericht die vielen wichtigen Messen im ersten Quartal ausgewirkt. Auch auf dem amerikanischen Markt zeichnete sich insgesamt ein leichtes Wachstum ab (2,2 Prozent), insbesondere Mexiko konnte ein RevPar-Plus um zehn Prozent erzielen.

Die Gruppe ist im Gesamten um 3,4 Prozent auf 767.000 Hotelzimmer in 5175 Hotels gewachsen. Im ersten Quartal sind 14.000 neue Zimmer in 112 Hotels unterzeichnet worden – so viele wie seit 2008 nicht mehr. 49 Häuser haben neu eröffnet.

In der IHG-Pipeline stehen derzeit 232.000 Zimmer, knapp 45 Prozent davon befinden sich noch im Bau. Unter der Holiday Inn-Marke hat IHG 80 neue Hotels und somit nahezu 10.000 neue Zimmer verpflichtet. Auch im gehobenen Segment baut die Gruppe aus: InterContinental Hotels & Resorts eröffnen das erste Haus in Taiwan. Weitere Hotels der Marke eröffnen noch in diesem Jahr in Los Angeles und Singapur.

Finanziell zeigt sich die Gruppe stark und so werden, wie angekündigt, 400 Millionen US-Dollar durch eine Sonderdividende anteilsbereinigt an die Aktionäre ausgeschüttet.