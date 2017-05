Hotelmarkt Sylt: Fährhaus Collection lauchnt Boardinghouse »Bett & Bude«

09.05.2017 Top hotel

Die Fährhaus Hotel Collection wächst: Am 15. Juni eröffnet das Bett & Bude Boardinghouse auf Sylt. Das Haus verfügt über zwölf Apartments und richtet an junge Reisende mit kleinerem Budget sowie Geschäftsreisende und Langzeitgäste. „Ein Konzept dieser Art gab es bislang nicht auf Sylt“, sagt Hoteldirektor Robert Jopp.

Das Bett & Bude Boardinghouse liegt zentral in Westerland in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs sowie der Shoppingmeile „Friedrichstraße“ mit zahlreichen Boutiquen, Restaurants, Cafés und Geschäften für den täglichen Bedarf. Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt. Dem Gast stehen insgesamt zwölf Apartments in komfortablen Größen zwischen 51 und 65 Quadratmeter zur Verfügung. Jedes Apartment verfügt über ein separates Schlafzimmer sowie einen lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich mit einer großzügig ausgestatteten Leicht-Küche mit Einbaugeräten von Bosch. Einige der Apartments verfügen über einen Balkon.

Die Innenarchitektin hat ein junges und stylishes Interieur-Konzept verwirklicht, das vor allem den Bedürfnissen von Langzeitgästen gerecht wird. Das Farbschema ist in Schwarz-Weiß gehalten, Grau- und Beigetöne sowie vereinzelte Farbtupfer bei den Accessoires lockern die Gestaltung auf. Im Treppenhaus sorgt ein Tischkicker für Abwechslung. Zudem steht den Gästen ein Getränke- und Snackautomaut zur Verfügung. Parkplätze vor dem Haus und W-Lan sind im Übernachtungspreis inbegriffen.

Die Preise liegen bei einer Belegung mit zwei Personen je nach Saison zwischen 120 bis 170 Euro. Hinzu kommen die Endreinigung (80 Euro) sowie ein Wäschepaket (20 pro Person). Dauergäste erhalten zehn Prozent Rabatt ab 15 Nächten. Für Unternehmen können individuelle Raten ausgehandelt werden.