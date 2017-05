Schloss Hotel Fleesensee: Sternekoch Johann Lafer präsentiert neues Konzept

09.05.2017 Top hotel

Ende letzten Jahres verkündeten Sternekoch Johann Lafer und die 12.18. Investment Management GmbH, die hochklassige Hotel- und Touristikimmobilienprojekte in Deutschland und Europa entwickelt, den Start ihrer Kooperation. Am vergangenen Wochenende präsentierte der beliebte TV-Koch im Schloss Hotel Fleesensee die neue Saisonkarte des hoteleigenen Gourmetrestaurants „Blüchers“. Hauptbestandteil des neuen Konzepts ist auch das „Projekt Organic“: Die Produkte stammen aus der Region oder sogar aus eigenem Anbau.

Die beiden Veranstaltungen bilden den Startschuss für die Einführung eines neuen Gastronomiekonzepts, welches Johann Lafer im Zuge der Kooperation in enger Zusammenarbeit mit dem Team um die Fleesensee-Küchenchefs Reinhard zur Kammer und Georg Walther kreiert hat. Im Fokus dieses Konzepts steht eine Rückbesinnung auf das Wesentliche: Statt eines exotischen Menüs wird den Gästen des „Blüchers“ eine traditionelle Küche geboten, die Zutaten aus eigenem Anbau oder direkt aus der Region verwendet. Da die neu konzipierte Karte auf saisonalen Produkten basiert, werden im Zuge des Konzepts vierteljährlich neue Menüs für das Gourmetrestaurant erstellt. Die Präsentation der Saisonkarten durch Johann Lafer soll dabei künftig fest als gastronomisches Highlight im Veranstaltungskalender der Region etabliert werden.

„Mein Ziel ist es, die Gäste des Blüchers immer wieder mit ehrlicher, anspruchsvoller Küche zu überraschen und zu begeistern. Einen besonderen Anreiz bot für mich dabei das ‚Projekt Orcanic‘, das den Anbau von saisonalen Produkten direkt vor Ort am Fleesensee umfasst“, erklärt Lafer. Kai Richter, geschäftsführender Gesellschafter der 12.18. Investment Management GmbH, betont: „Für uns ist es ganz eindeutig, dass Innovation in der Hotellerie aus der Gastronomie kommt. Die Kooperation mit Johann Lafer sehen wir als Chance, um – angefangen beim Blüchers – unsere Hotelimmobilien mit einem multiplizierbaren Gastronomiekonzept weiter zu entwickeln.“

Den Grundstein liefere dabei das Projekt Organic: Bei der Zubereitung der Speisen wird auf Produkte aus eigenem Anbau zurückgegriffen. Damit liegt das neue Gastronomiekonzept des „Blüchers“ voll im Trend: Immer mehr Menschen streben nach einer bewussten Lebensführung und legen Wert auf Produkte aus nachhaltigem Anbau. Die im Jahr 2015 initiierte resorteigene Landwirtschaft des Hotel & Sportresorts Fleesensee erfüllt nicht nur dieses Bedürfnis, sondern ist auch für Gäste mit allen Sinnen erlebbar. So befinden sich die rund 3000 Quadratmeter großen Gemüsefelder direkt am Schloss Golf-Platz. Auch ein 1200 Quadratmeter großes Gewächshaus, in welchem zahlreiche Kohlsorten, Fenchel und Zucchini sowie frische Kräuter angebaut werden, gehört dazu. Eine eigene Herde von Angus-Rind und die Zucht von südamerikanischen Araucana-Hühnern runden das Projekt ab.