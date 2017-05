MICE: Scandic präsentiert neues Meetingkonzept

09.05.2017 Top hotel

Kürzlich hatte Scandic bereits bekannt gegeben, 500 spezialisierte Tagungsberater auszubilden. Jetzt stellt die Hotelkette im Rahmen einer Kundenoffensive weitere Konzeptdetails ihres neuen Meetingkonzepts vor. Derzeit besucht Scandic fast 10.000 Kunden, um sie von ihrem neuen Meetingkonzept mit Ideen wie „Telefonkrippe“, „Magic Box“ und „Pop up Bike“ zu überzeugen.

Neben der Ausbildung von 500 Tagungsberatern in Kooperation mit der Digital Business School Hyper Island wird es ein neues, kreatives Speisekonzept und eine Reihe Ideen für kreative Meetings abseits der Standards geben. Ein neues Food & Beverage Konzept wurde entwickelt, das für jeden Tagungsgast saisonale Speisen bietet, unabhängig von Allergien oder anderen Besonderheiten. Amüsante und zielführende Idee: Mobiltelefone werden in der „Telefonkrippe“ sicher aufgehoben und führen so nicht zu Ablenkungen. In jedem Tagungsraum findet sich außerdem eine „Magic Box“ für kurze Übungen zur Aufmerksamkeitssteigerung. Für einen frischen Energiekick sorgt auf Wunsch das „Pop up Bike“ – je nach Anlass mit Fair Trade Kaffee, Smoothies oder einem Glas Champagner.

„In meinem Team von gut geschulten Meeting Advisors sorgen wir durch individuelle Beratung für den Wow-Effekt für Meetingplaner und Teilnehmer. Mit kreativen Ansätzen aus dem neuen Meetingkonzept planen wir effektive Meetings, an die sich jeder Teilnehmer noch lange erinnern wird“, ist sich Nina Breitbarth, Head of Group & Convention Sales, Scandic Hotels Berlin, sicher. Michael Wiedekamp, Head of Group & Convention Sales, Scandic Hamburg Emporio, ergänzt: „Als Meeting Advisor freue ich mich darauf, unseren Kunden und Partnern die besten Rahmenbedingungen zu kreieren, damit ihre Veranstaltungen zu größtmöglichem Erfolg führen. Dabei ist vor allem das Ziel der Veranstaltung ausschlaggebend: Geht es um Teambuilding, Wissensvermittlung oder Produktverkauf? Jedes Ziel braucht andere Bedingungen und diese wollen wir schaffen. Damit unsere Kunden glänzen können!“

Die Scandic Hotels Deutschland setzen außerdem zusätzlich auf digitale Angebote: Neben Hausführungen vor Ort können die Tagungsräume auch mit Virtual Reality Brillen in 3D besichtigt werden. Das neue Meetingkonzept ist in den Scandic Hotels in Hamburg und Berlin ab Juni buchbar und ab August erhältlich.