Rezidor Hotel Group: Federico González-Tejera neuer CEO

Der Verwaltungsrat der Rezidor-Gruppe hat Federico González-Tejera mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten und CEO berufen. Er folgt damit auf Wolfgang M. Neumann der als CEO zurücktritt, Rezidor aber weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrates erhalten bleibt. Erst im Februar rückte González-Tejera auf den Posten des weltweiten CEO der Carlson Hotel Gruppe (wir berichteten), welchen er nun abgibt.

Im vergangenen Jahr hatte sich die chinesische HNA Group das Mehrheitseigentum an Rezidor, einem Tochterunternehmen der Carlson-Gruppe, gesichert. „Da für Rezidor nun eine neue Ära beginnt, ist für mich die Zeit gekommen, mich aus einer geschäftsführenden Rolle in die eines Mitglieds im Aufsichtsrat zurückzuziehen“, erklärt dazu Wolfgang M. Neumann. Er war seit 2013 Präsident und CEO bei Rezidor. In seiner Funktion hat er die Entwicklung von Hotelprojekten in über 80 Ländern verantwortet und das Portfolio auf mehr als 100.000 Hotelzimmer erweitert. Neumann sei stolz auf seine Tätigkeit der vergangenen vier Jahre und fühle sich geehrt, weiterhin im Aufsichtsrat der Gruppe tätig zu sein.

Federico González-Tejera rückt nun auf Neumanns Posten. Bevor er im Februar als CEO zu Carlson kam, war er CEO der NH Hotel Group. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Geschäftsführer des Disneyland Paris und bekleidete verschiedene Positionen beim Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble. „Rezidor befindet sich in starker Wettbewerbslage. Ich freue mich, darauf aufzubauen, was Wolfgang Neumann und sein Team erreicht haben“, so González-Tejera.