Hotelmarkt Berlin: Capri kommt auf die Museumsinsel

08.05.2017 Top hotel

Am 22. Mai eröffnet auf der Museumsinsel in Berlin ein Capri by Fraser. Damit kommt das zweite deutsche Haus der Marke nach dem Debüt in Frankfurt nun in die Hauptstadt. Die 143 Serviced Apartments sollen den Gästen den Komfort einer eigenen Wohnung bieten – nur eben so stylisch und modern ausgestattet wie ein Design-Hotel.

Jedes Apartment ist mit einzigartigen Kunstwerken verschönert, welche das moderne Innendesign unterstreichen sollen. Bodentiefe Fenster bieten einen Ausblick auf Berlin, die Apartments teilen sich auf in Studios sowie Einheiten mit separatem Schlafzimmer. Letztere sind jeweils mit Waschmaschine und Trockner ausgestattet. Beide Kategorien verfügen zudem über eine Kochnische und einen kleinen Arbeitsplatz. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hotels gehören neben einem 24-Stunden-Fitnesscenter und einer HotSpot-Station auch das „Spin & Play“ – ein Wäschezimmer für Langzeitgäste.

Mit dem Berliner Capri eröffnet das dazugehörige Restaurant „Caprilicious“, zudem gibt es die „Drinx“ Bar in der Lobby. Für Konferenzen und Meetings eignen sich die beiden Räume mit dem sonderbaren Namen „Pow-Wow“. Sie können einzeln genutzt oder kombiniert werden und bieten Platz für bis zu 60 Personen. Das Konzept der jungen Fraser-Marke richtet sich sowohl an Geschäfts- als auch Freizeitreisende mit kurzen oder längeren Aufenthalten.

Durchgeführt wird das Neubauprojekt von der GBI AG, die unter anderem auch das Capri by Frazer in Frankfurt gebaut hat und ein weiteres Haus der Marke in Leipzig plant, welches bis 2019 fertiggestellt sein soll.