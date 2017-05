Hotelmarkt Stuttgart: Moxy will »Industrial Chic« punkten

08.05.2017 Top hotel

Das erste von SV Hotel betriebene Moxy eröffnet im kommenden September in Stuttgart und hat jetzt seine ersten Misterzimmer präsentiert. Betonoptik, klare, gerade Linien und kleine feine Eigenheiten sind die Hauptmerkmale.

«Überhaupt nicht brav, sondern sehr chillig, komme der neue Auftritt daher», sagt Geschäftsführerin Barbara Meyer-Kosfeld von Contura. Das internationale Planungsbüro für Interior Design ist verantwortlich für das einzigartige Ambiente, das den Stil und die Ambitionen eines Moxy Hotels gestalterisch umsetzt. Besonderes Highlight ist das Dekor. «Bei den Tischablagen kommen Materialien zum Einsatz, die an oxidierende Metalle erinnern», verrät Meyer-Kosfeld. Durch das Lichtdesign bekommen die Zimmer eine ganz besondere Ausstrahlung.

Seit 18 Monaten entwirft das Designer-Team zusammen mit den Verantwortlichen von SV Hotel die Innenausstattung der Moxy-Hotels. «Eine der spannendsten Aufgaben war, den lokalen Bezug mit einzubeziehen und sich trotzdem an die Marken-Vorgaben zu halten», erinnert sich Beat Kuhn, Geschäftsführer von SV Hotel. Industrial Look, grosse Wallart, ein paar Farbkleckse – was sich so einfach anhört, war ein langer Prozess.

Die Zimmer sind komfortabel ausgestattet und modern gestaltet. Auch technisch sind sie auf dem neusten Stand, mit grossen Flachbildfernsehern, USB-Steckdosen für das Laden sämtlicher Endgeräte und kostenlosem Highspeed-WiFi.