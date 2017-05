Hotelmarkt international: Mandarin Oriental übernimmt erstes Haus in Südamerika

08.05.2017 Top hotel

Die Luxushotelgruppe übernimmt in Chile das Hotel Santiago in der gleichnamigen Stadt. In den kommenden Monaten soll es renoviert und repositioniert an den Markt gehen.

Die Hotelgruppe managt das Hotel ab August 2017 unter dem neuen Namen „Hotel Santiago“. Die erste Phase der Neugestaltung der Gästezimmer und öffentlichen Bereiche dauert voraussichtlich bis August 2018. Nach dem Abschluss der Arbeiten erfolgt die Umbenennung in „Mandarin Oriental, Santiago“.

Das Hotel verfügt über 310 Gästezimmer, darunter 23 Suiten, alle mit bester Aussicht auf die Stadt und die Anden. Auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich ein großes Schwimmbecken und ein Landschaftsgarten. Momentan beherbergt das Hotel fünf Restaurants und Bars sowie umfangreiche Bankett- und Meeting-Räume. Ein Spa und ein Fitnesscenter komplettieren das Angebot.

Das Hotel Santiago wird während der ersten Phase der Neugestaltung geöffnet bleiben und sich ab August 2018 als Mandarin Oriental Hotel positionieren. Nach der Umgestaltung werden die Zimmer und Suiten, öffentlichen Räumlichkeiten wie auch der Landschaftsgarten Elemente der lokalen, chilenischen Kultur mit dem asiatischen Erbe von Mandarin Oriental verbinden.

„Wir freuen uns die Marke Mandarin Oriental nach Südamerika und den legendären Service der Gruppe nach Santiago zu bringen“, so James Riley, Group Chief Executive der Mandarin Oriental Hotel Group. „Unser Ziel ist es, das Hotel gemeinsam mit der HCC in eines der exklusivsten Luxushotels der Stadt zu transformieren.“