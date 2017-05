Focus-Business: Konen & Lorenzen ist „Top-Personaldienstleister“

08.05.2017 Top hotel

Das Nachrichtenmagazin Focus-Business hat auch in diesem Jahr wieder die Auszeichnung „Top-Personaldienstleister“ an die Konen & Lorenzen Recruitment Consultants verliehen. Das Unternehmen trägt als einzige rein auf die Hotel-, Gastronomie- und Touristikbranche spezialisierte Personalberatung das Focus-Siegel.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde Konen & Lorenzen in diesem Jahr nicht nur in der Kategorie „Professional & Specialist Search“ (spezialisiert auf Fachleute mit einem Jahresgehalt von bis zu 100.000 Euro) sondern auch in „Executive Search“ (spezialisiert auf Führungskräfte mit einem Jahresgehalt von mehr als 100.000 Euro) ausgezeichnet. „Vor allem die zusätzliche Auszeichnung in der Kategorie Executive Search in diesem Jahr freut uns sehr“, betont Ulrich Wilhelm, Geschäftsführer der Konen & Lorenzen Recruitment Consultants. „Es bestätigt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind und spornt uns an, auch weiterhin als professioneller Personalberater für Unternehmen und Bewerber der Hotel-, Gastronomie- und Touristikbranche zu agieren und unseren hohen Ansprüchen an individuelle Dienstleistung gerecht zu werden.“

Zusammen mit dem Statistikunternehmen Statista ermittelte das Magazin Focus-Business die Top-Personaldienstleister 2017 im Rahmen einer Online-Befragung von mehr als 1300 Personalverantwortlichen und rund 2000 Kandidaten, die ihre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personaldienstleistern beurteilten. Die Personalverantwortlichen konnten ihre Erfahrungen mit den Dienstleistern dabei anhand von folgenden Kriterien bewerten: Qualität und Auswahl der angebotenen Kandidatenprofile, Servicequalität, Preis-Leistungs-Verhältnis und die Vermittlungsgeschwindigkeit. Die Kandidaten hingegen bewerteten die Kriterien: Qualität und Auswahl der angebotenen Positionen, Absprache und Kommunikation während und nach der Vermittlungsinitiative sowie Service-Qualität im Vermittlungs-Prozess.