05.05.2017 Marion Pronesti

Schlafen in luftiger Höhe können die Gäste ab August in den insgesamt 14 Baumhäusern des sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg. Der Prototyp des Baumhauses „Oktagon“ wird bereits Ende Juni aufgestellt, parallel aufgebaut werden die Baumhaustypen „Elvis“ und „Elvis Junior“.

Das sonnenresort Ettershaus bietet nach der Eröffnung der gesamten Anlage einen 900 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool, einen Saunabereich, Ruheräume sowie Beauty- und weitere Anwendungsangebote. In den gemütlichen Baumhäusern gibt ein Badzimmer mit Dusche und WC sowie teilweise eine Pantry-Küche.

Die Hotelanlage bietet nach der kompletten Fertigstellung zwei Gastronomien mit unterschiedlichen Konzepten. Die Villa Ettershaus bietet im À-la-carte-Restaurant „Taut`s“ saisonale und regionale Gerichte. Die Küche des Restaurants „Hexenwerk“ serviert unkomplizierte, harztypische Speisen.