Veränderungen bei Kempinski: Schröder folgt auf Van der Wal

04.05.2017 Top hotel

Kempinski stellt sich neu auf: Chief Operating Officer Marcus van der Wal verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Auf ihn folgt Bernold Schröder als COO Europa. Auf Vorstandsebene gab es noch weitere Veränderungen und eine, wie die Kempinski AG heute mitteilt, damit verbundene Feinjustierung der Organisationsstruktur.

Der bisherige COO, Marcus van der Wal, hat sich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um seinem Leben eine bessere Balance zu geben. Während seiner Zeit bei Kempinski managte Van der Wal Kempinski-Hotels in Peking, Tansania, Budapest und München, bevor er zum Senior Vice President Europa ernannt wurde und zuletzt die Position des Chief Operating Officers bekleidete. Dazu Markus Semer, Vorstandsvorsitzender von Kempinski Hotels: „Marcus ist ein überaus anerkannter und respektierter Hotelier – nicht nur bei Kempinski, sondern in der gesamten Branche.“ Man sei enttäuscht, aber respektiere die Entscheidung. „Ich danke Marcus von Herzen für seine beachtliche Leistung über all die Jahre bei Kempinski und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt nur das Allerbeste.“

Auf Van der Wal als COO folgt Bernold Schröder, er ist zudem formal zum 1. Mai zum Mitglied des Vorstands der Kempinski AG, Mitglied des Verwaltungsrates und des Vorstands der Kempinski Hotels SA berufen worden. In seiner Rolle als COO Europa verantwortet er das Portfolio in Europa, der ursprünglichen Heimat von Kempinski, zu dem Flaggschiffhotels wie das Adlon Berlin und das Ciragan Palace Kempinski Istanbul gehören. Schröder ist ein Branchenveteran mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der globalen Hotelindustrie. Vor seinem Wechsel zu Kempinski war er CEO der in Singapur ansässigen Pan Pacific Hotels Group und CEO von Jin Jiang International in Schanghai. Leitende Positionen bei Banyan Tree Hotels and Resorts und Hyatt Corporation gingen diesen Aufgaben voraus.

Kempinski gab heute ebenfalls die neue Vorstandsstruktur mit einem erweiterten Führungsteam bekannt. Dem Vorschlag hatte kürzlich der Aufsichtsrat zugestimmt. Markus Semer dazu: „Die neue Struktur des Führungsteams stärkt die Hotel-Operations auf der obersten Management-Ebene. Wir haben eine flexible Organisation geschaffen, die zur Größe und den Prioriäten des Unternehmens passt, um unsere strategische Agenda weiter voranzutreiben.”

Zum neuen Kempinski-Vorstandsteam gehören:

• Markus Semer, CEO

• Colin Lubbe, CFO

• Bernold Schröder, COO Europa

• Michael Henssler, COO Asien

• Henk Meyknecht, COO Mittlerer Osten & Afrika

• Xavier Destribats, COO The Americas

• Amanda Elder, Senior Vice President Business Development

• Mike Haemmerli, Senior VP Development

• Marina Zapp, Senior VP Human Resources