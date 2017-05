NOVUM Hotel Group: Strategische Partnerschaft mit Aroundtown

04.05.2017 Top hotel

Die NOVUM Hotel Group setzt ihren Expansionskurs konsequent fort und übernimmt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Aroundtown drei vormals unter internationalen Marken geführte Hotels in Hamburg, Mainz und Osnabrück.

Aroundtown hält durch ihre Tochterfirma ein großes Portfolio von Hotels und vermietet nun seit dem 1. April 2017 drei dieser Objekte auf Basis von langfristigen Mietverträgen an die NOVUM Hotel Group. Weitere aussichtsreiche Projekte zwischen der NOVUM Hotel Group und der Aroundtown Group sind bereits in konkreter Planung. Künftig werden die Vier-Sterne-Hotels mit insgesamt 339 Hotelzimmern in Hamburg und Mainz unter der eigenen Premiummarke von NOVUM als NOVUM Select und das Drei-Sterne-Hotel in Osnabrück unter der eigenen Marke NOVUM Hotel geführt. Um die Produkte aufzufrischen, sind neben dem Rebranding in allen drei Hotels Modernisierungen in FF&E und Bäderstruktur geplant.

Aktuell zählt die NOVUM Hotel Group 138 Hotels. Zielvorgabe für die Beteiligten ist darüber hinaus eine ausgedehnte, strategische Zusammenarbeit bei weiteren Projekten. „Die strategische Kooperation mit der Aroundtown Group dürfen wir mit nicht wenigem Stolz als weiteren Meilenstein betrachten, da wir künftig mit diesem höchstprofessionell agierenden Immobilieninvestor viele neue Opportunitäten identifizieren können, um die beiderseitigen Wachstumsambitionen zu erfüllen", sagte dazu David Etmenan, geschäftsführender Gesellschafter der NOVUM Group.