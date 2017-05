03.05.2017 Top hotel

In Echtzeit Preise und Verfügbarkeiten abfragen und Veranstaltungen online buchen ist nun bei den Lindner Hotels Standard. Daran hat das MICE-Team um Alexandra Weber zwei Jahre intensiv gearbeitet, vor allem um "konkrete programmierbare Regeln für die verschiedenen Veranstaltungsräumlichkeiten zu übersetzen“.

In drei Schritten können Kunden der Lindner Hotels mit meeton.lindner.de ab sofort ihre Veranstaltungen inklusive Hotelzimmern für bis zu 29 Personen direkt online buchen. Nach einer Suchabfrage der gewünschten Eckdaten wie Datum, Ort und Anzahl der Gäste erhalten sie mit der Live-Datenbank einen direkten Überblick über die zur Verfügung stehenden Veranstaltungsräume der Lindner Hotels. Mit einer Filterfunktion können dann Ausstattung, Verpflegung und Übernachtungen hinzugefügt und die damit verbundenen Kosten überprüft werden. Im Anschluss können die Kunden die verfügbaren Hotels direkt buchen oder das Angebot alternativ per E-Mail versenden, um beispielsweise die Kosten vor der Buchung intern freigeben zu lassen.



Schwerpunkt der MICE Buchungsmaschine sind kleine, standardisierte Veranstaltungen mit einer Dauer von ein bis drei Tagen und bis zu 29 Personen. Diese Awt der Events soll einfacher gestaltet werden, denn die manuelle Buchung per Telefon, Fax oder E-Mail ist häufig mit vielen operativen Schritten und internen Abstimmungen verbunden und dadurch oft genauso arbeitsintensiv und zeitaufwändig wie die Organisation von Großveranstaltungen.

Bereits seit zwei Jahren treibt Alexandra Weber, Sales Director MICE / Key Accounts der Lindner Hotels AG, gemeinsam mit Technologiepartnern die Entwicklung der neuen Buchungsmaschine für Veranstaltungen voran. »Die Herausforderung für uns war und ist, die Erfahrungswerte der Kollegen in den Hotels in konkrete programmierbare Regeln für die verschiedenen Veranstaltungsräumlichkeiten zu übersetzen“, erklärt Alexandra Weber. Denn es müssen beispielsweise der Mindestumsatz und die damit verbundene Mindestdauer für die Buchung eines bestimmten Tagungsraums hinterlegt sein, damit diese Bedingungen bei der digitalen Lösung berücksichtigt werden.

Der Vorteil besteht nicht nur darin, dass sich die Kunden nun - wie bei der Online-Buchung von Reisen bereits seit langem üblich - selbst ein passendes Angebot zusammenstellen und etwaige Änderungen eigenhändig vornehmen können. Von ebenso großer Bedeutung ist, dass nun jeder Hotelmitarbeiter dem Kunden innerhalb weniger Sekunden eine verbindliche Preisauskunft geben kann, indem er die Anfrage im Tool evaluiert. Für Termine, zu denen das Wunschhotel bereits ausgebucht ist, wird sofort ein alternatives Lindner Hotel angezeigt und so auch das Cross Selling innerhalb der Lindner Hotels optimiert.