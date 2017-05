Hotelmarkt Schweiz: »Himmelbetten« in Kugelzelten

03.05.2017 HTR

Im «Himmelbett» aber trotzdem mit Outdoorgefühl schlafen – das versprechen durchsichtige, mit einem Doppelbett möblierten Kugelzelte, die nach Informationen von HTR.ch seit Neustem an verschiedenen Standorten im Thurgau aufgestellt sind.

In der Kartause Ittingen etwa stehe das Himmelbett wie «ein Gruss aus der Zukunft» auf dem jahrhundertealten Klostergelände mit seinen Kräuter- und Rosengärten. Auf dem Arenenberg biete sich den Übernachtungsgästen ein Blick in die Gartenwelt rund ums Napoleonschloss bis zum Untersee. Und in Altnau schlafe man mit Seesicht zwischen Apfelbäumen. Ein weiteres Thurgauer «Himmelbett» soll alle zwei Monate umziehen, wie einer Mitteilung von Thurgau Tourismus zu entnehmen ist.

Die Kugelzelte bieten Platz für bis zu zwei Erwachsene, verspricht die Tourismusorganisation. Das Doppelbett sei das Herzstück der Bubble, dazu gebe es zwei Nachttische, einen kleinen Bistrotisch mit zwei Hockern und batteriebetriebene Lampen. Frühstück, Dusche und WC gebe es jeweils ganz in der Nähe der Himmelbetten in den dazugehörigen Hotels und Bauernhöfen.

Die Idee für das ungewöhnliche Angebot stammt von Thurgau Tourismus. Die Zelte kommen aus Frankreich vom Designer Pierre Stéphane Dumas. Geführt werden sie von den teilnehmenden Betrieben, die über die erforderliche agrotouristische Infrastruktur verfügen.

Quelle: HTR.ch