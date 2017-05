Hotelmarkt Europa: Six Senses goes Ibiza

03.05.2017 Top hotel

2020 will Six Senses sein Debüt auf Ibiza feiern und das Europa-Portfolio auf drei Resorts erhöhen. Mit der Cala Xarraca Bay samt kristallklarem Wasser wurde bereits eine passende Location gefunden.

Six Senses Ibiza wird 134 Gästeunterkünfte bieten – verstreut auf einem 25 Hektar umfassenden Areal. Dazu werden komplett ausgestattete Townhouse Suites gehören, wie auch Deluxe Pool Suites mit eigenem privaten Pool und Sonnendeck sowie Beach Cave Suites.

Für das neue Projekt hat Six Senses einen Management Vertrag mit Beach Box Ibiza S.L. geschlossen. Das Resort soll 2020 an den Start gehen und ein Maßstab für Ibiza sein – in Punkto innovatives Design, einzigartiges Unterhaltungs-Konzept und eklektische Kulinarik.

„Wir könnten nicht glücklicher sein, als mit Beach Box Ibiza als Partner für dieses kreative Projekt zu arbeiten,“ erklärt Neil Jacobs, Chief Executive Officer Six Senses Hotels Resorts Spas. »Ein Projekt, das ein Resort mit Spa und einem Residential-Bereich verbindet. Unser drittes Projekt in Europa ergänzt seine Schwester-Resorts in Portugals Douro Tal und das Residential-Refugium in Courchevel sowie die Six Senses Spas – sieben an der Zahl zu finden in Frankreich, Griechenland, Spanien, der Schweiz und in Großbritannien.«