03.05.2017 Top hotel

Der Weiterbetrieb des Schlosshotels Letzlingen ist gesichert. Der Insolvenzverwalter der Betreibergesellschaft TieZa GmbH veräußerte den Geschäftsbetrieb am 26. April 2017 an die Travdo Hotels & Resorts GmbH. Alle 18 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Nach dem Insolvenzantrag der Gesellschaft am 2. Mai 2016 hatte der Insolvenzverwalter den Hotelbetrieb unverändert aufrechterhalten und Sanierungsmöglichkeiten geprüft. „Die Übertragung an die Travdo Hotels & Resorts GmbH ist der erfolgreiche Abschluss einer Suche nach Investoren, die wir gemeinsam mit der Saxenhammer & Co Corporate Finance GmbH sowie der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt durchgeführt haben. Mit dem Einstieg von Travdo wurde zugleich ein neuer Nutzervertrag geschlossen, der einen langjährigen und verlässlichen Betrieb ermöglicht“, sagte der Insolvenzverwalter der Betreibergesellschaft TieZa GmbH, Rechtsanwalt Rüdiger Bauch von Schultze & Braun. „Das ist ein sehr gutes und erfreuliches Ergebnis.“

Insbesondere dankte Bauch den Mitarbeitern des Hotels für deren Engagement während des Verfahrens: „Sie haben mit ihrer Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Gäste des Hotels nichts von der Insolvenz der Betreibergesellschaft mitbekommen haben. Trotz der Unsicherheiten, die mit einem solchen Verfahren verbunden sind, war der Service für die Gäste auf einem unverändert hohen Niveau.“

Das Schlosshotel Letzlingen gehört zu dem um 1560 für Kurfürst Johann Georg von Brandenburg errichteten Jagdschloss, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen im neogotischen Stil umgebaut wurde. Die Betreibergesellschaft TieZa GmbH hatte den Hotelbetrieb vorrangig auf die Ausrichtung von Tagungen und Hochzeiten ausgerichtet. Zuletzt konnten jedoch aus brandschutzrechtlichen Gründen nur noch Hochzeiten bis maximal 60 Teilnehmer durchgeführt werden, was zu Umsatzeinbußen führte.